رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

يحتضن ملعب "الإمارات" مساء اليوم الأحد، مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مان يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، جابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا، بين وايت

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيمندي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابريل مارتينلي، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مبارة أرسنال أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

ويسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما تعادل في آخر لقائين، مع ليفربول ونوتينجهام فورست.

بينما يأمل مانشستر يونايتد الفوز على آرسنال من أجل الصعود إلى المركز الرابع في جدول البطولة، مستغلًا تعثر ليفربول أمس في الجولة نفسها عقب سقوطه أمام بورنموث بنتيجة 3/2.

موقف أرسنال ومانشستر يونايتد

ويتصدر نادي آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 35 نقطة في المركز الخامس في جدول البطولة.

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي وجاءت نتائج الأمس كالتالي 

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 2-0 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول 

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الـ 23 اليوم الأحد بإقامة 4 مباريات  من الدوري الإنجليزي الممتاز وتختتم الجولة بمواجهة واحدة غدا الاثنين كالتالي:

الأحد 25 يناير 2026

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نيوكاسل ضد أستون فيلا- 4 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك
برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4 مساءً - ملعب جي تك كوميونيتي
آرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الإثنين 26 يناير 2026
إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

