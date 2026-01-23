الجمعة 23 يناير 2026
إحالة 14 متهمًا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنشأة ناصر للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهمين بالتعدي على آخرين خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بـ منشأة ناصر إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى السادس قاموا بـ استعراض القوة والتلويح ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الخوف بهم، أثناء حيازتهم أسلحة بيضاء تشمل الشوم والعصي والزجاجات الفارغة، دون أي مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية. 

وبناءً على ذلك، تعدوا بالضرب على المجني عليهم سامية ماهر زكي وجرجس عبد الملاك مكاري، ما أسفر عن إصابتهما التي أعاقتهما عن القيام بأعمالهما لمدة تزيد على عشرين يومًا، وفقًا للتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السابع إلى الرابع عشر استعرضوا القوة والتلويح ضد المجني عليهم أيضًا بقصد تخويفهم وفرض السيطرة عليهم، أثناء حيازتهم أسلحة بيضاء وأدوات مخصصة للاعتداء، بالإضافة إلى زجاجات فارغة، دون أي مبرر قانوني. 

وبناءً على ذلك، تعدوا على المجني عليهم وأحدثوا إصابات أعاقتهم عن أعمالهم لمدة تقل عن عشرين يومًا، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة.

منشأة ناصر إستعراض القوة النيابة العامة

