هشام بدوي يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة – اليوم - المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

استقبال رئيس المحكمة الدستورية العليا في مجلس النواب

واستهل رئيس المحكمة الدستورية اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي على الثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء مجلس النواب، معربًا عن صادق أمنياته لسيادته بالتوفيق في قيادة دفة المؤسسة التشريعية، واضطلاع المجلس بمسئولياته الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مؤكدًا على المكانة السامية للمحكمة الدستورية العليا كحصن للعدالة وصون الدستور.

تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا

وأشار إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، على النحو الذي يرسخ سيادة القانون ويحقق الصالح العام للدولة المصرية.

ويشهد مجلس النواب، من العاصمة الجديدة، استكمال الدورة التدريبية للأعضاء الجدد، اعتبارا من اليوم الأحد 25 يناير، ولمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 27 يناير.

تدريب أعضاء البرلمان الجديد بمقر مجلس النواب

ويختتم أعضاء مجلس النواب، التدريب من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يومي الأربعاء 28 يناير، الخميس 29 يناير.

انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب من الأكاديمية الوطنية للتدريب

وبدأت الأربعاء الماضي الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026، من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

توجيهات حزبية لأعضاء مجلس النواب للاستفادة من الدورة التدريبية

وتقوم الأحزاب السياسية، بالتنسيق مع أعضائها بضوابط الالتزام بالحضور في الدورة التدريبية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وعدم التغيب إلا في حالة الضرورة القصوى مع الإخطار بذلك.

وتتضمن الدورة التدريبية، تعريف أعضاء مجلس النواب الجدد بالدور الرقابي والتشريعي بمجلس النواب، وروابط الحديث في الجلسات العامة، وكذلك اللجان النوعية، فضلا عن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأربعاء قبل الماضي، لأجل غير محدد، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل، بعدما شهد المجلس انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، الـ25.

قرار رفع جلسة النواب وفقا للائحة الداخلية

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، رفع الجلسات لأجل غير محدد، في ضوء ما منحته له اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح الحق لرئيسه في رفع الجلسات دون تحديد موعد الانعقاد التالي، وكذلك الحق في دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد للجلسة.

رفع جلسات النواب دون تحديد موعد عودة الانعقاد أمر تنظيمي

وبناء على المادة اللائحية، فإن رفع الجلسات لأمور تنظيمية، لا علاقة له بما يثار بشأن وجود تعديل وزاري أو حكومة جديدة.

وكانت فيتو نشرت نقلا عن مصادر، أن الفترة المقبلة تشهد دورات تدريبية لأعضاء مجلس النواب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، أسوة بما حدث مع أعضاء مجلس الشيوخ الحالي.

