محافظات

أصغرهم طفلة 3 سنوات، تفاصيل جديدة في حادث وفاة أم وأطفالها الـ4 في تسريب غاز بقليوب

 شهدت منطقة ام بيومى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أودى بحياة أم وأربعة من أبنائها نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، مما أدى إلى اختناقهم ومصرعهم متأثرين باصابتهم، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

رئيس مياه القليوبية يجتمع بالعاملين لمتابعة منظومة العمل

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

 

مصرع أسرة في تسريب غاز بقليوب 


تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد السعيد مطاوع نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بالقليوبية والمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والرائد عاطف بركات والرائد محمد عادل معاون مباحث المركز بورود بلاغ  بـتسريب غاز داخل منزل بمنطقة ام بيومى ووجود وفيات.
 

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وقوات الحماية المدنية بقيادة الرائد محسن شاهين، وملازم أول محمد علاء وتم الدفع ب ٣ سيارات إطفاء مدعمة ب5 سيارات اسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الام وابناءها الاربعة نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث.

وحصلت فيتو علي أسماء ضحايا تسريب الغاز بمنطقة أم بيومى بـقليوب،  وجاءت الأسماء كالآتى: الأم: شيماء يسرى صادق - ٣٧سنة، والأبناء: محمد إبراهيم عبدالرحمن ١٤ سنة، ومصطفى إبراهيم عبدالرحمن - ٩سنوات، وأحمد إبراهيم عبدالرحمن -٥ سنوات ومسك إبراهيم عبدالرحمن - ٣ سنوات.

 

