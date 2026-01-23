المعمل الجنائي يعاين شقة قليوب لكشف ملابسات العثور على جثة أم و4 من أبنائها

الجمعة 23 يناير 2026
 انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع العثور على جثة أم و4 من أبنائها داخل شقتهم بأم بيومي مركز قليوب لمعاينة الشقة، وذلك لبيان أسباب الوفاة وظروف وملابسات الحادث.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ترويج المخدرات في شبرا الخيمة

السجن المشدد 5 سنوات لقهوجي بتهمة هتك عرض فتاة في قليوب

 معاينة موقع العثور على جثة أم و4 من أبنائها داخل شقتهم بقليوب

شهدت منطقة أم بيومى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية،، حادثًا مأساويًا أودى بحياة أم وأربعة من أبناءها نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، مما أدى إلى اختناقهم ومصرعهم متأثرين بإصابتهما، وتم التحفظ على الجثامين في انتظار وصول النيابة لإجراء المعاينة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السعيد مطاوع نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي إلى العميد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب والعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بتسريب غاز داخل منزل بمنطقة أم بيومى ووجود وفيات.

انتقلت على الفور المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثامين أم و4 أبناء داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة أم بيومى التابعة لمركز قليوب، نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي: "الأم"، شيماء صادق، 31 سنة، والأبناء محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، وتم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق من النيابة العامة.

الجريدة الرسمية