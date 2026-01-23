بعد تقدمها ببلاغ، التحقيق في واقعة اعتداء طارق الشيخ علي زوجته بالهرم

18 حجم الخط

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف حقيقة اعتداء، المطرب الشعبي طارق الشيخ، علي زوجته محدثا إصابتها داخل منزلهم، وفقا للبلاغ الذي تقدمت به زوجته بقسم شرطة الهرم يفيد تضررها من اعتداء المطرب عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها.

ويعمل فريق بحث علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث، لخلافات أسرية بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من زوجة المطرب طارق الشيخ، اتهمته فيه بالاعتداء عليها، وذكرت أن خلافات أسرية بينهما، أدت إلى تعرضها لاعتداء من جانب زوجها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة المختصة التحقيق.

اندلاع حريق داخل مصنع بمدينة بدر

وفى سياق آخر، كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع الشاشات بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

و بالفحص تبين اندلاع حريق داخل هنجر مخصص لتصنيع الشاشات، يقع بمجمع الصناعات الصغيرة بجوار الخزان في نطاق المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر، والمبنى مكون من دور واحد.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.