فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

18 حجم الخط

فرض ضريبة على السكن الخاص، طالب الإعلامي توفيق عكاشة الحكومة بإلغاء مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص، ووصفه بأنه مقترح "فاشل"، زاعمًا أن مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص من مقترحات "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، الذي لا يعرف شيئًا عن دخل المواطن المصري، بحسب كلام توفيق عكاشة.

فرض ضريبة على السكن الخاص فيه خطورة شديدة

وأوضح توفيق عكاشة أن عملية فرض الضرائب وتعدد هذه الضرائب يمثل خطورة، وذلك في ظل ثبات الدخل وضعف القوة الشرائية للجنيه، والذي يسبب تضخم كبير.

مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص يثير الجدل، فيتو

وقال توفيق عكاشة في رسالته للحكومة بشأن مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص: "لابد من إلغاء اقتراح الحكومة "الفاشل" بفرض ضريبة على السكن الخاص فورًا".

وأشار توفيق عكاشة إلى أن اقتراح فرض ضريبة على السكن الخاص، جاء "تنفيذا لوجهة نظر صندوق النقد الدولى والبنك الدولى"، مؤكدًا أن صندوق النقد لا يعلم أن "دخل الفرد ثابت ويتراجع"، وأن الاقتراح جاء بسبب التقارير الحكومية غير الصادقة، والتي تكشف فيها "أنهم حققوا نسبة نمو" بالمخالفة للواقع، مع لعب فى الارقام، ووصف ذلك بـ "عملية الخطر الكبير".

توفيق عكاشة ينصح بإلغاء فرض الضريبة على السكن الخاص

وأكد توفيق عكاشة أن "عملية فرض الضرائب وتعدد هذه الضرائب وفرضها، فى ظل ثبات الدخل وضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى نتيجة التضخم الكبير يمثل خطورة شديدة"، ناصحًا الحكومة بعدم الاستمرار في ذلك الأمر.

تعديل قانون الضرائب العقارية، فيتو

وقال عكاشة موجهًا نصيحته للحكومة: "وجب علي النصيحة قبل فوات الآوان... برجاء الاستماع لكلامى وتحياتى".

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وافق يوم الإثنين الماضي 19 يناير، على تعديلات "قانون الضريبة على العقارات المبنية"، والتي تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، على أن تشمل العقارات سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.

وتثير تعديلات قانون "الضريبة العقارية" جدلًا واسعًا بين المصريين، رغم أن التعديلات رفعت حد الإعفاء عن ضرائب السكن الخاص.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.