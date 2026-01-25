الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

توفيق عكاشة يوجه
توفيق عكاشة يوجه رسالة للحكومة بشأن ضريبة السكن الخاص، فيتو
18 حجم الخط

فرض ضريبة على السكن الخاص، طالب الإعلامي توفيق عكاشة الحكومة بإلغاء مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص، ووصفه بأنه مقترح "فاشل"، زاعمًا  أن مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص من مقترحات "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، الذي لا يعرف شيئًا عن دخل المواطن المصري، بحسب كلام توفيق عكاشة.

فرض ضريبة على السكن الخاص فيه خطورة شديدة

وأوضح توفيق عكاشة أن عملية فرض الضرائب وتعدد هذه الضرائب يمثل خطورة، وذلك في ظل ثبات الدخل وضعف القوة الشرائية للجنيه، والذي يسبب تضخم كبير.

مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص يثير الجدل، فيتو
مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص يثير الجدل، فيتو

وقال توفيق عكاشة في رسالته للحكومة بشأن مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص: "لابد من إلغاء اقتراح الحكومة "الفاشل" بفرض ضريبة على السكن الخاص فورًا".

وأشار توفيق عكاشة إلى أن اقتراح فرض ضريبة على السكن الخاص، جاء "تنفيذا لوجهة نظر  صندوق النقد الدولى والبنك الدولى"، مؤكدًا أن صندوق النقد لا يعلم أن "دخل الفرد ثابت ويتراجع"، وأن الاقتراح جاء بسبب التقارير الحكومية غير الصادقة، والتي تكشف فيها "أنهم حققوا نسبة نمو" بالمخالفة للواقع، مع لعب فى الارقام، ووصف ذلك بـ "عملية الخطر الكبير".

توفيق عكاشة ينصح بإلغاء فرض الضريبة على السكن الخاص

وأكد توفيق عكاشة أن "عملية فرض الضرائب وتعدد هذه الضرائب وفرضها، فى ظل ثبات الدخل وضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى نتيجة التضخم الكبير يمثل خطورة شديدة"،  ناصحًا الحكومة بعدم الاستمرار في ذلك الأمر.

تعديل قانون الضرائب العقارية، فيتو
تعديل قانون الضرائب العقارية، فيتو

وقال عكاشة موجهًا نصيحته للحكومة: "وجب علي النصيحة قبل فوات الآوان... برجاء الاستماع لكلامى وتحياتى".

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وافق يوم الإثنين الماضي 19 يناير، على تعديلات "قانون الضريبة على العقارات المبنية"، والتي تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، على أن تشمل العقارات سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.

وتثير تعديلات قانون "الضريبة العقارية" جدلًا واسعًا بين المصريين، رغم أن التعديلات رفعت حد الإعفاء عن ضرائب السكن الخاص. 
 

حالات إسقاط ضريبة العقارات بعد موافقة الشيوخ، تعرف عليها

الشيوخ يقر ضوابط الإعفاء من مقابل تأخير سداد ضريبة العقارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرض ضريبة على السكن الخاص ضعف القوة الشرائية للجنيه صندوق النقد الدولي قانون الضريبة على العقارات المبنية الضرائب العقارية قانون الضرائب العقارية

مواد متعلقة

حالات إسقاط ضريبة العقارات بعد موافقة الشيوخ، تعرف عليها

الشيوخ يقر ضوابط الإعفاء من مقابل تأخير سداد ضريبة العقارات

يناقشه الشيوخ بعد قليل، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون ضريبة العقارات

بعد إدراجه بجدول أعمال الشيوخ، آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون ضريبة العقارات

ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية