بعد واقعة الأشقاء الـ 5، حصيلة مرعبة لضحايا تسرب الغاز في القليوبية خلال أسبوعين

القاتل الصامت، الغاز الذي حصد أرواح 8 أشخاص في أقل من أسبوع في واقعتين مختلفتين الأولى في 8 من يناير الجاري عندما تسبب تسريب الغاز في وفاة أب وطفليه وأمس الجمعة في وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

القاتل الصامت الغاز يحصد أرواح 8 أشخاص في أسبوع بالقليوبية

في الواقعة الأولى التي وقعت بمدينة شبرا الخيمة، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى ناصر العام بوصول خمسة أشخاص من أسرة واحدة يعانون من أعراض حادة تشبه تسمم الغاز. بعد المعاينة والفحص الطبي تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه عقب وصولهم إلى المستشفى، بينما تم إدخال الأم وابن آخر إلى العناية المركزة لخطورة حالتهما ومتابعة حالتهم الطبية من كثب.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، كما صرحت بدفن الجثث بعد إجراء الصفة التشريحية وبدء التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مع متابعة حالة المصابين تحت إشراف الأطباء المختصين لضمان سلامتهم.

مصرع 5 أشخاص في تسريب غاز بميت عاصم بنها

أما الواقعة الثانية فقد شهدتها قرية ميت عاصم التابعة لـمركز بنها، حيث أودى تسرب الغاز بحياة خمسة أشقاء جميعهم قاصرون، ما أدى إلى حالة من الصدمة بين الأهالي وأثار تساؤلات حول سلامة المنازل ومعدات الغاز.

وبالفحص تبين أن الضحايا هم إبراهيم البالغ من العمر 15 سنة، خديجة 14 سنة، رقية 13 سنة، مريم 12 سنة، وجنة 8 سنوات. وقد توفي الأشقاء نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة للقيام بإجراءات الصفة التشريحية واستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.

تسريب الغاز يقتل الأبرياء بالقليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف جميع ملابسات الحادثتين، والتحقيق في أسباب التسرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين ومنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وتعد هذه الحوادث المأساوية تحذيرًا واضحًا لأهالي المحافظة بضرورة التأكد من صيانة أجهزة الغاز بشكل دوري، وفحص وصلات الغاز وخراطيمه، وضرورة تهوية المنازل جيدًا عند استخدام أي أجهزة تعمل بالغاز، كما تضع الضوء على خطورة التساهل مع هذا القاتل الصامت الذي يمكن أن ينهي حياة الأبرياء في دقائق معدودة.

