13 حالة وفاة، تسريب الغاز يحصد أرواح المواطنين بالقليوبية

تسريب الغاز يحصد
تسريب الغاز يحصد الأرواح بالقليوبية،فيتو
واصل القاتل الصامت حصد الأرواح بـ محافظة القليوبية، بعد تسجيل ثلاث وقائع مأساوية خلال أقل من شهر، أسفرت عن وفاة 13 مواطنًا نتيجة تسريب الغاز داخل المنازل، وسط مطالبات بحلول عاجلة لمنع تكرار الكارثة.

الواقعة الأولى  شبرا الخيمة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى ناصر العام بوصول خمسة أفراد من أسرة واحدة يعانون أعراضًا حادة تشبه تسمم الغاز. وبالفحص الطبي تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه فور وصولهم، بينما جرى نقل الأم وابن آخر إلى العناية المركزة لخطورة حالتهما. تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بالدفن بعد الصفة التشريحية، مع متابعة حالة المصابين.


الواقعة الثانية وفاة 5 اطفال في  ميت عاصم (مركز بنها)

شهدت  قرية في  ميت عاصم مركز بنها مأساة إنسانية بعد وفاة خمسة أشقاء قُصّر اختناقًا نتيجة تسرب الغاز داخل منزلهم، وهم: إبراهيم (15 عامًا)، خديجة (14 عامًا)، رقية (13 عامًا)، مريم (12 عامًا)، وجنة (8 أعوام).

تم نقل الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والتحقيق في ملابسات الحادث.


الواقعة الثالثة  أم بيومي مركز قليوب

لقيت أم وأربعة من أبنائها مصرعهم داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكوّن من 6 طوابق، إثر استنشاق الغاز المتسرب أم بيومي مركز قليوب وتبين أن المتوفين هم: الأم شيماء صادق (31 عامًا)، وأبناؤها محمد، مصطفى، أحمد، ومسك.

انتقلت قوات الأمن والإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وتُعيد هذه الحوادث المتكررة دق ناقوس الخطر بشأن سلامة توصيلات الغاز داخل المنازل، وسط مطالب شعبية بتكثيف الرقابة، والفحص الدوري، وتركيب أجهزة الأمان والفصل التلقائي، وتوسيع حملات التوعية؛ لوقف نزيف الأرواح قبل تسجيل حالات جديدة.

