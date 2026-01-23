حبس 13 متهمًا بالبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالمقطم

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق حبس 13 متهمًا أربعة أيام على ذمة القضية، لاتهامهم بحمل أسلحة نارية وبيضاء والتوجه إلى مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، والتعدي عليه بالتهديد والترهيب وممارسة أعمال البلطجة، على خلفية مشادة كلامية سابقة نشبت خلال حفل زفاف، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التحفظ على الأسلحة المضبوطة، وطلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بمطاردة آخر بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه الظاهر بمقطع الفيديو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبسؤاله، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص تطورت لمشاجرة أثناء تواجدهما بزفاف أحد أصدقائهما، فقام على إثرها الأخير بالاستعانة بباقي المتهمين والتوجه إلى مسكنه حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقيامهم بأعمال البلطجة لترهيبه دون حدوث ثمة إصابات.

القبض على المتهمين

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 13 شخص، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، 5 سلاح أبيض، عصا خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.