غدا، أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء لاعبة الجودو

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء لاعبه الجودو بنادى سموحة.

محاكمة زوج دينا علاء لاعبة الجودو بتهمة قتلها

ووفقًا لأمر الإحالة المسطر بمعرفة النيابة العامة، بإشراف المستشار ادهم صادق المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية،فإن المتهم “أمطر المجنى عليها بوابل من الرصاص”.

واوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها فاستل سلاحه النارى الأميرى من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم لا يرام، فراود القلق رفيقة دربه وراحت تحثه على تركه خشية إيذاء نفسه، فما كان منه إلا أن باغتها بكلتا يديه على عنقها مبتغيا الخلاص منها.

أمر إحالة زوج دينا علاء لاعبة الجودو

وتابع أمر الإحالة وصف كيفية وقوع الجريمة بناء على التحقيقات وقاىمة أدلة الثبوت المرفقة حيث بين أن المجنى عليها “نازعت المتهموهرعت إلى الشرفة تصرخ استغاثة، فلم يلق لصرخاتها ولا لما احتملته قلوب صغارهما من هلع وفزع وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها وأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، قاصدا بذلك إزهاق روحها”.

وأشار أمر الإحالة إلى تقرير مستشفى الطب النفسى الذي أفاد بالسلامة النفسية والعقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة، حيث أفادت اللجنة بالتالى: خلو أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أى أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلى، لم يظهر بفحص الحالة العقلية للمتهم أى أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلى.

ونسب أمر الإحالة المتهم إرتكاب الجناية المنصوص عليها بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981،و تقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

مقتل دينا علاء لاعبة الجودو

تعود الواقعة إلى منتصف أغسطس 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن مقتل دينا علاء وإصابة زوجها بطلق نارى، حيث تم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة تحت حراسة أمنية مشددة.

أظهرت المعاينة الأولية وجود جثة المجنى عليها ملقاة على أرضية الشقة، وبها ثلاث طلقات نارية أُطلقت من مسافة قريبة، فيما عُثر على زوجها بجوارها مصابًا وبجواره السلاح المستخدم فى الجريمة. وأشارت التحريات إلى وجود خلافات زوجية سابقة، وأن المجنى عليها كانت أمًا لطفلين توأم.

استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سمعة المجنى عليها وتفانيها فى رعاية طفليها.

وأفاد أحد الجيران بسماع مشادة صباح يوم الجمعة، أعقبها صوت إطلاق نار وصراخ الأطفال، قبل أن يكتشف الجريمة داخل الشقة.

وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات، حيث تم تسليم الجثمان إلى أسرتها، وشُيعت جنازتها وسط حالة من الحزن فى الوسط الرياضى، الذى نعى اللاعبة دينا علاء باعتبارها من أبرز لاعبات الجودو فى نادى سموحة.

