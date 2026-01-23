تطورات جديدة في واقعة مقتل شاب طعنًا بهدف السرقة بحلوان

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين في واقعة مقتل الشاب أحمد رمضان شعراوي، بعد توجيه اتهامات القتل العمد المقترن بالسرقة، مع التحفظ على سلاح الجريمة، وطلب تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة حلوان، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يُدعى أحمد رمضان شعراوي، مقيم بمحافظة الفيوم، وكان يعمل بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص بقصد سرقته، حيث قام أحدهم بتوجيه طعنة نافذة استقرت في منطقة القلب، ما أدى إلى وفاته في الحال، بينما لاذ باقي المتهمين بالفرار.

وأكد أحد أصدقاء المجني عليه، في أقواله أمام جهات التحقيق، أن الضحية كان في طريقه لمحل عمله وقت الواقعة، عندما اعترض طريقه المتهمون، وتعدوا عليه مستخدمين سلاحًا أبيض، في محاولة لسرقته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحه لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، حيث جرى تشييع الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية الصبيحي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

ولا تزال أجهزة الأمن تواصل جهودها المكثفة لضبط باقي المتورطين في الواقعة، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

