الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تطورات جديدة في واقعة مقتل شاب طعنًا بهدف السرقة بحلوان

المجني عليه، فيتو
المجني عليه، فيتو
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين في واقعة مقتل الشاب أحمد رمضان شعراوي، بعد توجيه اتهامات القتل العمد المقترن بالسرقة، مع التحفظ على سلاح الجريمة، وطلب تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة حلوان، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يُدعى أحمد رمضان شعراوي، مقيم بمحافظة الفيوم، وكان يعمل بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص بقصد سرقته، حيث قام أحدهم بتوجيه طعنة نافذة استقرت في منطقة القلب، ما أدى إلى وفاته في الحال، بينما لاذ باقي المتهمين بالفرار.

وأكد أحد أصدقاء المجني عليه، في أقواله أمام جهات التحقيق، أن الضحية كان في طريقه لمحل عمله وقت الواقعة، عندما اعترض طريقه المتهمون، وتعدوا عليه مستخدمين سلاحًا أبيض، في محاولة لسرقته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحه لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، حيث جرى تشييع الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية الصبيحي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

ولا تزال أجهزة الأمن تواصل جهودها المكثفة لضبط باقي المتورطين في الواقعة، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة النيابة العامة القتل العمد الفيوم مركز يوسف الصديق

مواد متعلقة

حبس 13 متهمًا بالبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالمقطم

أول قرار ضد شاب متهم بهتك عرض ابنة خاله في مايو

السجن 6 أشهر لمدرس حاسب آلي تحرش بطفلة في الطالبية

أسرة شاب قفز في نهر النيل بالقاهرة تتسلم جثمانه

بسبب خلافات سابقة، تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بمصر القديمة

تجديد حبس 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

قرار جديد ضد عاطل متهم بهتك عرض طفلة في المعادي
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

بعد تداول فيديو الواقعة، سقوط المتهمين بطعن وحرق شاب في الشرقية

سر غامض بين الأب والمتهم، والدة قاتل أطفال المنوفية تكشف كواليس جديدة (فيديو)

المشاط: رسائل الرئيس السيسي في "دافوس" تؤكد على التحولات والتحديات بمشهد التعاون الدولي

3 مباريات في ختام الجولة العشرين بدوري المحترفين

مجلة أمريكية: واشنطن تذل الاتحاد الأوروبي علنا من خلال قضية جرينلاند

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية بختام تعاملات الأسبوع

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026

تعرف على سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

الدينار البحريني يسجل 125.25 جنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية