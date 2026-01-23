مصرع عامل سقط من الدور العاشر بموقع تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة

18 حجم الخط

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من الدور العاشر بموقع تحت الإنشاء مكون من 10 طوابق بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عامل بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بسقوط عامل من عقار تحت الإنشاء مكون من 10 طوابق بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة عامل يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، الذين أكدوا أن المتوفى سقط من الطابق العاشر أثناء عمله.

وبإجراء التحريات تبين سقوطه من علو بموقع تحت الإنشاء مكون من 10 طوابق عقب اختلال توازنه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء وقوفه في شباك غرفته بمنطقة العمرانية، وأمرت بحفظ التحقيقات في القضية لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع شخص سقط من علو

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 40 عاما، وسقط من الطابق الرابع عقب اختلال توازنه أثناء وقوفه في شباك غرفته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.