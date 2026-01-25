الأحد 25 يناير 2026
أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

الحديد
شهدت أسعار الحديد في المنيا اليوم الأحد 25 يناير 2026 في محافظة المنيا حالة من الاستقرار النسبي داخل أسواق مواد البناء مع ثبات أسعار أغلب الشركات العاملة بالسوق. 

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا


وسجل سعر طن الحديد الاستثماري ما بين 36500 و37500 جنيه داخل مخازن التجار بالمنيا مع اختلاف السعر حسب تكلفة النقل ومكان التسليم.
وسجل سعر طن حديد عز نحو 39000 جنيه للمستهلك.
وسجل سعر طن حديد بشاي حوالي 38500 جنيه.
وسجل سعر طن حديد المصريين قرابة 38000 جنيه.
وسجل سعر طن حديد العتال نحو 38200 جنيه.

تجار مواد البناء في المنيا 

وأكد تجار مواد البناء في المنيا أن حالة الاستقرار الحالية ترجع إلى توازن العرض والطلب داخل السوق المحلي
وأشاروا إلى أن حركة البناء تشهد نشاطا متوسطا مقارنة بالفترات السابقة 

أسعار الحديد بشكل يومي

ويتابع المقاولون وأصحاب المشروعات أسعار الحديد بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة خاصة مع ارتباط السعر بتكلفة التنفيذ الكلية. 

وتُعد أسعار الحديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات في المنيا
كما يؤكد المتعاملون بالسوق أن أي تحرك في أسعار الطاقة أو الوقود قد ينعكس سريعا على أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة. 

ويحرص المواطنون الراغبون في البناء على متابعة أسعار الحديد بشكل مستمر لضبط الميزانيات وتحديد توقيت الشراء الأنسب

