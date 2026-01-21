العثور على جثة رضيع في القمامة بالجيزة والتحفظ على الكاميرات لكشف هوية الجناة

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة المتواجد بمحيط موقع العثور على جثة طفل حديث الولادة، عثر عليها ملقاة وسط القمامة، لكشف هوية الجناة الذين قاموا بإلقائه وسط القمامة، كما تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، حول الوافعة لتحديد الجناة الذين قاموا بإلقاء الرضيع وسط القمامة للتخلص منه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة طفل حديث الولادة، ملقاة وسط القمامة، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.



وتم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة شاب متحللة بالواحات البحرية

وعلي جانب آخر، تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات غموض جثة شاب عثر عليها معفنة داخل شقة كان يقيم بها في الواحات البحرية، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث والاستماع لأسرة الشاب وجمع المعلومات عن المترددين له وعلاقاته لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

البداية بلاغ تلقاه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الواحات البحرية. وبانتقال القوات لموقع الحادث وبالفحص، تبين العثور على جثة لشاب متحللة، ولا توجد أي آثار بعثرة بمحتويات الشقة أو كسر بمنافذها. وبمعاينة الجثة، تبين أنه من المحتمل أن يكون قد مر على وفاته ما يقرب من 6 أشهر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.