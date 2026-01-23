الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اندلاع حريق في سيارة ملاكي أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية (صور)

حريق في سيارة أمام
حريق في سيارة أمام مبني محافظة الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

 اندلع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، وتجمع المواطنين محاولين السيطرة بطفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية.

 على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية إلى موقع اندلاع الحريق في السيارة أمام مبنى المحافظة للسيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق 

 وبالفحص تبين أن السيارة تعمل بالغاز وقام عدد من المواطنين بمحاولات السيطرة بطفايات الحريق حتي وصلت سيارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ماس كهربائي سبب حريق في شقة سكنية 

 لقي 3 أشقاء مصرعهم في حريق شقة سكنية ، أثناء تواجدهم داخل منزلهم ​بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الثانوية.

 

مصرع 3 أشقاء في حريق شقة سكنية بالدقهلية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل  امتداده للعقارات المجاورة.

 

أسماء الضحايا في الحريق 

 وكشف مصدر طبي عن مصرع، سليم نور الدين عماد مصطفى 9 سنوات شارع الثانوية المنصورة، سليمان نور الدين عماد مصطفى 6 سنوات شارع الثانوية المنصورة، سفيان نور الدين عماد مصطفى 4 سنوات شارع الثانوية المنصورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الحماية المدنية اندلاع الحريق السيطرة علي الحريق حريق بشقة سكنية حريق في سيارة ملاكى طفايات الحريق سيارة ملاكي سيارات الحماية المدنية مبني ديوان عام محافظة الدقهلية قوات الحماية المدنية نشوب حريق بشقة مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

رئيس الإنجيلية يلتقي قسوس مجمع القاهرة وزوجاتهم

محمود حجازي: التزمت الصمت في أزمتي مع زوجتي احترامي لطفلي

أسامة السعيد يكشف "استراتيجيات الإعلام الدولي" في زمن "حروب الشاشات"
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال إفريقيا، الهلال يتعادل مع صن داونز 1/1 في الشوط الأول

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

مائل للدفء نهارا، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب اليوم الجمعة،عيار 21 يسجل هذا الرقم

المخرج عمرو عابدين يكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لـ أزمة قلبية

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فرضه الله في شهر شعبان، تعرف على مراحل تشريع الصيام

كيف يمكن للمؤسسات الدينية مخاطبة الأجيال الجديدة؟ جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجيب

لماذا اعترض أهل الكتاب على مدة نوم أهل الكهف بالقرآن؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية