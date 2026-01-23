اندلاع حريق في سيارة ملاكي أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية (صور)

18 حجم الخط

اندلع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، وتجمع المواطنين محاولين السيطرة بطفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية إلى موقع اندلاع الحريق في السيارة أمام مبنى المحافظة للسيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق

وبالفحص تبين أن السيارة تعمل بالغاز وقام عدد من المواطنين بمحاولات السيطرة بطفايات الحريق حتي وصلت سيارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ماس كهربائي سبب حريق في شقة سكنية

لقي 3 أشقاء مصرعهم في حريق شقة سكنية ، أثناء تواجدهم داخل منزلهم ​بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الثانوية.

مصرع 3 أشقاء في حريق شقة سكنية بالدقهلية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

أسماء الضحايا في الحريق

وكشف مصدر طبي عن مصرع، سليم نور الدين عماد مصطفى 9 سنوات شارع الثانوية المنصورة، سليمان نور الدين عماد مصطفى 6 سنوات شارع الثانوية المنصورة، سفيان نور الدين عماد مصطفى 4 سنوات شارع الثانوية المنصورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

