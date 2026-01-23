الجمعة 23 يناير 2026
حوادث

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

اسعاف
اسعاف
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة شاب مجهول الهوية، من الرياح التوفيقي، من أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مجهول الهوية بمياه الرياح التوفيقي، من أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها.

نقل جثة جثة شاب مجهول الهوية الي مستشفي بنها التعليمي 


انتقلت علي الفور قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، وجري الدفع بسيارة إسعاف تابعة لفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمياه الرياح التوفيقي أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها.


وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ونشر صورة المتوفي وصولا لأسرته، وعمل تحليل البصمة الوراثية لكشف هويته.

