انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

18 حجم الخط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة شاب مجهول الهوية، من الرياح التوفيقي، من أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من الرياح التوفيقي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مجهول الهوية بمياه الرياح التوفيقي، من أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها.

نقل جثة جثة شاب مجهول الهوية الي مستشفي بنها التعليمي



انتقلت علي الفور قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، وجري الدفع بسيارة إسعاف تابعة لفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمياه الرياح التوفيقي أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ونشر صورة المتوفي وصولا لأسرته، وعمل تحليل البصمة الوراثية لكشف هويته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.