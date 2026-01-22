الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين في المرج. 

 كان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من شخصين يتهمان فيه 3 أشخاص بأخذ مبلغ مالي منهما مقابل تزوير شهادات تخرج، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة عاطلين قاموا بالنصب على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية وأخذ أموال من ضحاياهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات تزوير المحررات الرسمية 


ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة النصب على المواطنين تزوير محررات رسمية قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

كيف واجه قانون العقوبات مرتكبي جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة؟

الحبس سنتين لربة منزل بتهمة تزوير توقيع والدها المتوفي للاستيلاء على شقة في الجيزة

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير رخص السيارات بالسلام

ضبط شخص بالقاهرة استولى على 1.3 مليون جنيه من المواطنين عبر تزوير تأشيرات الهجرة
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

حاكم الشارقة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال استقبال أبنائه: ترك أثرا عظيما في نفوس المسلمين

زغلول صيام يكتب: حسام حسن قال كلام عظيم في المؤتمر إلا حتة! هل تساعد الرابطة المنتخب؟!.. كنت أنتظر أن يتضمن المؤتمر هذه النقاط!

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية