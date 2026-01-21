السيطرة على حريق مخزن للأثاث المنزلي في العجوزة

18 حجم الخط

تمكنت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب بمخلفات أخشاب بشارع الصفطاوي بدائرة قسم شرطة العجوزة، وذلك فور تلقي قوات الأمن بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحريق.

وبالانتقال والفحص، تبيّن اشتعال النيران داخل مخزن أخشاب أثاث منزلي مستعمل، على مساحة تُقدّر بنحو 150 مترًا مربعًا، حيث التهمت النيران محتويات المخزن بالكامل، دون خسائر في الأرواح.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه فور انتهاء أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اندلاع حريق داخل مصنع بمدينة بدر

وفى سياق آخر، كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع الشاشات بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل هنجر مخصص لتصنيع الشاشات، يقع بمجمع الصناعات الصغيرة بجوار الخزان في نطاق المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر، والمبنى مكون من دور واحد.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

