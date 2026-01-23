غدا، محاكمة 5 متهمين في خلية داعش حلوان

الجمعة 23 يناير 2026
 تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، غدا السبت، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ خلية داعش حلوان.

 

محاكمة متهمين بداعش حلوان 

 جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022،  أسس المتهمان الأول والثاني، وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

 

ووجه للمتهمين من الأول ومن الثالث حتى الخامس ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابية.

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

