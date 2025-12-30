استعدادات مكثفة من التموين لإطلاق معارض "أهلا رمضان 2026" بأسعار مخفضة

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن بدء التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة أيمن العشري، من أجل الإعداد المبكر لإقامة معارض وشوادر «أهلًا رمضان 2026» بمختلف أحياء ومناطق محافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة يأتي بهدف التوسع في إقامة المعارض وضمان تغطية جغرافية واسعة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأوضح ناجي، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش افتتاح سوق اليوم الواحد بموقف السبتية الجديد بحي الأزبكية، أن الشركة القابضة ستقوم بطرح منتجات 22 شركة غذائية واستهلاكية تابعة لها داخل معارض «أهلًا رمضان»، بما يضمن تنوع السلع وتوافرها بكميات كبيرة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف أن الشركة تشارك حاليًا في سوق اليوم الواحد بسوق السبتية الجديد بعدد 9 باكيات، تقدم من خلالها مجموعة واسعة من السلع الأساسية، تشمل البيض، والسكر، والأرز، والمكرونة، والزيوت، والمنظفات، إلى جانب منتجات قها، والخضراوات، والفاكهة، والرنجة، وذلك بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذه السلع يتم توفيرها من إنتاج عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة، من بينها شركات قها، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية والعامة لتجارة الجملة، والنيل للزيوت والمنظفات والسكر، إضافة إلى شركة الصناعات التكاملية، مؤكدًا أن جميع المنتجات تخضع لرقابة جودة صارمة لضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في دعم مبادرات الدولة الهادفة إلى ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، خاصة مع قرب المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

