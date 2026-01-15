كيف تشترك في الإنترنت البنكي من بنك القاهرة؟

18 حجم الخط

يبحث عملاء بنك القاهرة عن خطوات وتفاصيل الاشتراك في الإنترنت البنكي.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أن الخطوات تضم ما يلي:

زيارة أقرب فرع من البنك

ملء استمارة التسجيل في الخدمة

سيتم إرسال الرقم السري للعميل في رسالة على الهاتف

مدة صلاحية الرسالة بالرقم السري 48 ساعة

يقوم العميل بتنزيل تطبيق البنك من الإنترنت

إدخال الرقم التعريفي والرقم السري المرسلة للعميل.

يقوم العميل بالاشتراك وتغيير الرقم السري.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن أنواع الحسابات ذات العائد الشهري، وقال مسؤولون بنك القاهرة أن هناك العديد من الحسابات وهي الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحساب ميجا توفير وحساب الجاري بلس وحساب وفر.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة على الرسوم ومصاريف إصدار بطاقة ميزة مدفوعة مقدما ومدة الصلاحية لها.

وقال مسؤولو بنك القاهرة إن مصاريف بطاقة ميزة مدفوعة مقدمًا 50 جم، وصلاحيته خمس سنوات.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا للأطفال.

وأوضح بنك القاهرة أنه يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولي الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدمًا ما يلي:

1- تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.

2- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

3- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما.

4- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.5- تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفي حالة.

رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء

عبر الإنترنت واستخدام البطاقة في شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر.

