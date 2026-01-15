الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كيف تشترك في الإنترنت البنكي من بنك القاهرة؟

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

يبحث عملاء بنك القاهرة عن خطوات وتفاصيل الاشتراك في الإنترنت البنكي.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أن الخطوات تضم ما يلي:

زيارة أقرب فرع من البنك 
ملء استمارة التسجيل في الخدمة 
سيتم إرسال الرقم السري للعميل في رسالة على الهاتف

مدة صلاحية الرسالة بالرقم السري 48 ساعة 
يقوم العميل بتنزيل تطبيق البنك من الإنترنت 
إدخال الرقم  التعريفي والرقم السري المرسلة للعميل.

يقوم العميل بالاشتراك وتغيير الرقم السري.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن أنواع الحسابات ذات العائد الشهري، وقال مسؤولون بنك القاهرة أن هناك العديد من الحسابات وهي الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحساب ميجا توفير وحساب الجاري بلس وحساب وفر.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة على الرسوم ومصاريف إصدار بطاقة ميزة مدفوعة مقدما ومدة الصلاحية لها.

وقال مسؤولو بنك القاهرة إن مصاريف بطاقة ميزة مدفوعة مقدمًا 50 جم، وصلاحيته خمس سنوات.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا للأطفال.

وأوضح بنك القاهرة أنه يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولي الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

 

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدمًا ما يلي: 

1- تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.

2- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

3- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما.

4- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.5- تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفي حالة.

 

رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء
عبر الإنترنت واستخدام البطاقة في شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانترنت البنكى الحسابات الجارية بطاقة ميزة بنك القاهرة حساب ميجا توفير حساب وفر حسابات التوفير عملاء بنك القاهرة
ads

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

سعر الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الجوافة وانخفاض كبير في الفراولة

تحذير من موجة برد قارس، انخفاض درجات الحرارة عرض مستمر، شبورة كثيفة تسيطر على الطرق، ورياح وأمطار على هذه المناطق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء الذرة، أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

محمد عبد القدوس، فنان ظلمته شهرة زوجته ونجله وعبد الحليم غنى له أطرف أغانيه

انخفاض أسعار النفط أكثر من 2% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

حضري بنفسك سيروم القرنفل لتقوية الشعر وزيادة لمعانه

ترامب لفريقه للأمن القومي: أريد عملا عسكريا سريعا وحاسما ضد إيران

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية