الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري

سعر الريال القطري، شهد  سعر الريال القطري استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025. 

وتستعرض "فيتو" سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية، من خلال تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 


سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء،  و13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الريال القطري في بنك مصر نحو 12.31 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلى المصري نحو 12.06 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك قطر QNB

وسجل سعر الريال القطري في بنك قطر QNB نحو 13.04 جنيه للشراء،  و13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

وسجل سعر الريال القطري في بنك كريدى أجريكول نحو 12.98 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانا بـ QR حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

كما يعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر حيث كانت قطر فى البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحرينى ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة وفي عام 1966، تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:
5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.
10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.
50 ريالا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.
100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.
500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهما، و25 درهما، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.


الريال القطري في السوق

جدير بالذكر يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022  حيث شهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الريال القطري البنك الأهلى المصرى البنك المركزى البنك المركزي المصر البنوك المصرية بنك قطر بنك قطر QNB بنك مصر تعاملات اليوم الأحد سعر الريال سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر سعر الريال القطري في البنك الاهلي سعر الريال القطري في البنك سعر الريال القطري في بنك مصر

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية