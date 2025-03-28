هل يمكن كسر الشهادة الثلاثية من الموبايل البنكي في بنك مصر؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية كسر الشهادات الثلاثية والخماسية من خلال خدمة الموبايل البنكي دون الذهاب إلى فرع البنك.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أنه يمكن كسر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الربع السنوي المتغير والشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والسنوي وشهادة الادخار السباعية ذات العائد الشهري عبر الإنترنت البنكي.

شهادات بنك مصر

وقال بنك مصر: إنه يمكن للعملاء أيضا استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك للشهادات التالية (شهادة القمة 630/ 631 / 632 / 634 / 641 / 642/ 643 ).

وفي سياق متصل كشفت مصادر خاصة عن اتجاه بنك مصر لدراسة خفض الفائدة على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية.

وأوضحت المصادر أنه يجري بجدية الاستعداد لاتخاذ قرار نحو تخفيض العائد علي الشهادات التي تصدر بالجنيه في بنك مصر خلال الفترة الحالية

ويقدم بنك مصر عددا من شهادات الادخار المتنوعة خلال عام 2025، وبما يتناسب مع رغبات العملاء.

وتضم قائمة شهادات الادخار في بنك مصر 2025 ما يلي:

أنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية:

شهادة طلعت حرب

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين /أجانب )

مدة الشهادة: 12 شهرًا

الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا أو فى نهاية المدة

يمكن استرداد قيمة شهادة الادخار أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة (الإصدار مجانًا لفترة محدودة لبطاقات الجولد/التيتانيوم /البلاتينيوم)

يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكى BM online وماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة ببنك مصر

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد (شهري-ربع سنوي_سنوي) بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا / سنويًا.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 7 سنوات

.الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد متغير يصرف كل شهر

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات

القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقًا لمدة الشهادة

معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة أمان المصريين

هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنية المصري وأيضا تشمل وثيقة تامين على الحياة بالإضافة الى سحب على جوائز قيمةخصائص الشهادة وشروطها:

تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة

مدة الشهادة: 3 سنوات

تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة

يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي

يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات

تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة

يمكن أن يكون العميل سعيد الحظ ويربح جائزة تصل إلى 10,000 جم (معفاة من الضرائب)، حيث تمثل كل 500 جم فرصة فوز من خلال السحب الذي يتم كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يدخل سحوبات أخرى)

يمكن استرداد الشهادة في أي وقت

يتم صرف قيمة التعويضات المستحقة، وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين/ المستفيدين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.

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