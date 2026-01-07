يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

18 حجم الخط

أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد السند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭،‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬رئيسًا‭ ‬لحزب‭ ‬الوفد، ولا‭ ‬لأي‭ ‬منصب‭ ‬حزبى‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة ‬وأن‭ ‬خروجه‭ ‬يأتى‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬الأمانة‭ ‬كاملة ‬تاركًا‭ ‬البيت‭ ‬الحزبي‭ ‬فى‭ ‬وضع‭ ‬مالى‭ ‬وإدارى‭ ‬ومؤسسى‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وانضباطًا‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬وقت‭ ‬تسلمه‭ ‬المسئولية‭.‬

انتخابات حزب الوفد

وأضاف‭ ‬‬يمامة‭ ،‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الممتدة‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬استثنائية‭ ‬اعتمد‭ ‬سياسة‭ ‬مؤسسية‭ ‬واضحة‭ ‬عنوانها ‭ ‬‮«‬الحارس‭ ‬لا‭ ‬المستهلك‮»‬‭;‬ فكانت‭ ‬الأولوية‭ ‬لحماية‭ ‬الكيان‭ ‬وأصوله‭, ‬وترسيخ‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والإداري ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أي‭ ‬اعتبارات‭ ‬شعبوية‭ ‬مؤقتة‭.

وقد‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوقائع‭ ‬الثابتة‭ ‬والقابلة‭ ‬للتحقق‭ ‬والتى‭ ‬تمثلت‭ ‬فى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ودائع‭ ‬الحزب‭ ‬وأصوله‭ ‬كاملة‭ ‬دون‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬فك‭ ‬أو‭ ‬تصرف‭, ‬مع‭ ‬ترسيخ‭ ‬الانضباط‭ ‬المالي‭ ‬لخزينة‭ ‬الحزب‭, ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تحميل‭ ‬خزينة‭ ‬الحزب‭ ‬أى‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬انتخابية‭ ‬أو‭ ‬شخصية‭, ‬والالتزام‭ ‬الكامل‭ ‬بالفصل‭ ‬بين‭ ‬المال‭ ‬الخاص‭ ‬والمال‭ ‬الحزبى‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد السند‭ ‬يمامة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بتسوية‭ ‬مستحقات‭ ‬العاملين‭ ‬بالحزب‭ ‬وجدولة‭ ‬المتراكم‭ ‬منها‭, ‬ثم‭ ‬تطبيق‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬إضافة‭ ‬لزيادة‭ ‬فى‭ ‬الأجر‭ ‬لمن‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬فى‭ ‬استقرار‭ ‬العاملين‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الحزبية‭ ‬والإعلامية‭.‬

كما‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬قانونى‭ ‬بإسقاط‭ ‬مقابل‭ ‬تأخير‭ ‬ضريبى‭ ‬بقيمة‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الطعن‭ ‬المختصة‭.‬

وأوضح عبد السند‭ ‬أنه‭ ‬جارٍ‭ ‬حاليًا‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬إضافية‭ ‬لمراجعة‭ ‬المديونية‭ ‬الضريبية‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬نهائية‭, ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬التيسيرات‭ ‬التشريعية‭ ‬الجديدة‭ ‬ومشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭, ‬بما‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬التقدم‭ ‬بمذكرات‭ ‬قانونية‭ ‬بطلب‭ ‬التجاوز‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مقابل‭ ‬التأخير‭, ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬يقرره‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬والسعى‭ ‬لإسقاط‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭: ‬قمنا‭ ‬بإعادة‭ ‬تطوير‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬بالحزب‭, ‬وتأسيس‭ ‬مكتبة‭ ‬الوفد‭, ‬وإطلاق‭ ‬اسم‭ ‬الدكتور‭ ‬نعمان‭ ‬جمعة‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الأسبق‭ ‬على‭ ‬قاعتها‭ ‬وإعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬دورهما‭ ‬التثقيفى‭ ‬والمؤسسى‭, ‬كما‭ ‬طورنا‭ ‬قاعة‭ ‬الزعيم‭ ‬سعد‭ ‬زغلول‭.‬

وتابع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭: ‬قمنا‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بالطعن‭ ‬رقم‭ ‬63071‭ ‬لسنة‭ ‬79ق‭ - ‬إدارى‭ ‬د‭- ‬أولى‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الإدارى‭ ‬وكتبت‭ ‬صحيفتها‭ ‬بنفسى‭ ‬للمطالبة‭ ‬باسترداد‭ ‬الحقوق‭ ‬المالية‭ ‬المصادرة‭ ‬للحزب‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬1952‭ ‬والتى‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى‭, ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الدعوى‭ ‬منظورة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬ولم‭ ‬يفصل‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سابقة‭ ‬مؤسسية‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الحزب‭ ‬منذ‭ ‬إعادة‭ ‬تأسيسه‭ ‬عام‭ ‬1978‭, ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬عن‭ ‬أى‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬سابق‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬قضائى‭ ‬مماثل‭ ‬لاسترداد‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬المصادَرة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬أن‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المنصب‭ ‬لا‭ ‬يعنى‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬الحزب‭, ‬بل‭ ‬انتقال‭ ‬طبيعى‭ ‬للمسئولية‭, ‬يسلم‭ ‬فيه‭ ‬القيادة‭ ‬والبيت‭ ‬الحزبى‭ ‬وخزينته‭ ‬وأصوله‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والانضباط‭ ‬المؤسسى‭ ‬لمن‭ ‬ينتخبه‭ ‬الوفديون‭.‬

وقال‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬مختصر‭:‬

‮«‬لم‭ ‬آتِ‭ ‬لأمتلك‭ ‬الحزب‭, ‬بل‭ ‬لأحرسه‭, ‬واليوم‭ ‬أترك‭ ‬المنصب‭ ‬وقد‭ ‬أديت‭ ‬الأمانة‭, ‬تاركًا‭ ‬البيت‭ ‬أعلى‭ ‬مما‭ ‬استلمته‭, ‬القيادة‭ ‬مسئولية‭, ‬والكرسى‭ ‬زائل‭, ‬والوفد‭ ‬باقٍ‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬بيانه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬تتطلب‭ ‬قيادات‭ ‬تكمل‭ ‬البناء‭ ‬المؤسسى‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬النزاهة‭ ‬والانضباط‭ ‬والاستقرار‭, ‬وأن‭ ‬معيار‭ ‬النجاح‭ ‬ليس‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬ينفق‭, ‬بل‭ ‬مقدار‭ ‬ما‭ ‬يُصان‭, ‬وليس‭ ‬ما‭ ‬يُقال‭, ‬بل‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬بالوقائع‮»‬‭.‬.

