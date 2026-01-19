الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

الإثنين 19 يناير 2026
دين ودنيا

المهن في الإسلام

أسامة رسلان، فيتو
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ومدير المركز الإعلامي بالوزارة، أن المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يُعقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل طموحًا كبيرًا ورسالة عالمية تعكس مكانة مصر ودورها الجامع لكل الاجتهادات الفكرية والمعرفية، موضحًا أن المؤتمر يناقش خمسة محاور متنوعة تجمع بين المهن في الإسلام وأخلاقياتها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، خلال لقاء له على قناة الناس، أن المؤتمر لا يقتصر على جانب واحد، بل يجمع بين دراسة المهن في السيرة النبوية وإبراز الجوانب التي ربما خفيت عن العامة، إلى جانب مناقشة أخلاقيات المهن، مؤكدًا أن العمل في الإسلام ليس وسيلة للكسب فقط، بل عبادة إذا اقترن بالنية الصالحة، فالإنسان وهو يخدم نفسه وأسرته ومجتمعه ينال أجر العبادة.

وأشار إلى أن المؤتمر يواكب المستجدات الحديثة ويربط بين التراث الإسلامي الأصيل والتطورات المعاصرة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس المنهج الأزهري المستنير القائم على التوازن والتوسط بين ما هو جديد وما هو راسخ، وفق منهج الأمة الوسط التي لا تطغى فيها قيمة على أخرى.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا في حياة الناس اليومية، داخل الهواتف والأجهزة المختلفة، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية التعامل معه دون أن يسلم الإنسان قيادته ومستقبله لما صنعته يداه، مؤكدًا أن المنهج الإسلامي يدعو إلى الاستفادة من العلم مع الالتزام بالضوابط الأخلاقية التي تحفظ للإنسان إنسانيته.

وأكد على أن المؤتمر، الذي يشهد تقديم أكثر من 120 بحثًا علميًا، يسعى للخروج بعدد من الوثائق المهمة، وعلى رأسها «وثيقة القاهرة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، لتكون منطلقًا عالميًا لوضع ضوابط لاستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة، وغرس القيم والأخلاقيات في خوارزمياتها، في إطار تعاون إنساني على البر والتقوى.
 

الدكتور أسامة رسلان وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهن في الإسلام الذكاء الاصطناعي

