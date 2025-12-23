استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

18 حجم الخط

طريقة تفريز البسلة، شهر رمضان المبارك من أكثر الشهور التي تحتاج إلى تنظيم واستعداد مسبق، خاصة فيما يتعلق بتجهيز المطبخ وتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام.

ومن أهم خطوات الاستعداد الذكي لرمضان هو تفريز الخضروات، وتأتي البسلة على رأس هذه الخضروات لكثرة استخدامها في الأطباق الرمضانية مثل اليخنات، الأرز بالبسلة، الخضار السوتيه، والشوربات.

طريقة تفريز البسلة

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تفريز البسلة.

اختيار بسلة خضراء طازجة وناعمة، والابتعاد عن الحبوب الصفراء أو القاسية.

يفضل شراء البسلة في موسمها الطبيعي.

قومي بتقشير البسلة وفصل الحبوب عن القشر.

تخلصي من أي حبوب تالفة أو متغيرة اللون.

اغسلي البسلة جيدا بالماء البارد أكثر من مرة.

صفيها جيدا من الماء باستخدام مصفاة.

ضعي قدر من الماء على النار حتى الغليان.

أضيفي البسلة واتركيها لمدة 2 أو 3 دقائق فقط.

أخرجي البسلة فورا وضعيها في ماء بارد جدا أو ماء مع ثلج.

صفيها جيدا من الماء.

هذه الخطوة تسمى "الصدمة الحرارية" وتساعد في تثبيت اللون الأخضر ومنع التلف.

افردي البسلة على فوطة نظيفة أو مصفاة.

اتركيها حتى تجف تماما من الماء، والتجفيف الجيد يمنع تكون الثلج داخل الفريزر.

قسمي البسلة حسب احتياجك (كيس لكل وجبة).

ضعيها في أكياس تفريز محكمة الغلق أو علب بلاستيك.

أخرجي الهواء جيدا من الأكياس، واكتبي تاريخ التفريز على كل كيس.

يمكن تفريز البسلة بدون سلق، ولكن

تغسل وتجفف جيدا. تحفظ في أكياس محكمة، ومدة صلاحيتها تكون أقل من المسلوقة.

قد يتغير لونها قليلا عند الطهي.

مدة حفظ البسلة في الفريزر، البسلة المسلوقة من 8 إلى 12 شهر.

البسلة غير المسلوقة من 4 إلى 6 أشهر.

عند استخدام البسلة المجمدة، لا تحتاج إلى فك التجميد، حيث تضاف مباشرة إلى الطعام أثناء الطهي.

لنجاح تفريز البسلة، لا تعيدى تجميد البسلة بعد فكها.

احرصي على نظافة الأدوات المستخدمة.

لا تفرطي في السلق حتى لا تصبح لينة

قسميها بكميات مناسبة لتجنب الفائض.

