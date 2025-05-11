شرط الحصول على قرض المعاشات من بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل وشروط قرض المعاشات.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيد الأستفادة بتمويلات المعاشات بأيسر وأسهل إجراءات بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

واشترط بنك مصر ألا يزيد سن العميل على 65 سنة فى نهاية سداد القرض.

إعفاء عملاء بنك مصر من الرسوم الإدارية لمدة 60 يومًا

ومن جانب آخر أطلق بنك مصر مؤخرا حملته الترويجية لإعفاء عملائه من الرسوم الإدارية لمدة 60 يومًا، على التمويلات الشخصية والسيارة والسلع المعمرة والتمويل العقاري، ويأتي ذلك حرصا من البنك على تلبية كافة احتياجات العملاء المختلفة وتقديم أفضل الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بما ينعكس إيجابا على الأفراد ويحفز النشاط الاقتصادي.

مزايا حملة “دراية”

هذا ويسري الإعفاء من الرسوم الإدارية لمدة 60 يومًا ابتداءً من 10 مايو 2025 على التمويلات المشار إليها مع تطبيق الشروط والأحكام المعمول بها، ويقدم بنك مصر، التمويل الشخصي بمعدل عائد متميز مع أطول مدة للسداد تصل إلى 12 سنة، مع الحصول على أعلى قيمة للتمويل تصل إلى 7 ملايين جنيه.

كما يمنح البنك تمويل السيارة من خلال برامج تمويلية متعددة وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 6 مليون جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 7 سنوات، ونسبة التمويل إلى 100% من قيمة السيارة،، كما يمنح البنك تمويل السلع المعمرة من خلال برامج تمويلية متعددة وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 250 ألف جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 8 سنوات، ونسبة التمويل إلى 100 % من قيمة السلعة المعمرة.

وكذلك يمنح البنك التمويل العقاري الإجارة العقارية من خلال برامج تمويلية متعددة وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 70 مليون جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 15 سنة، هذا كما يمنح البنك لعملائه عند طلب أيا من تلك التمويلات وثيقة تأمين مجانية على الحياة، بالإضافة إلي الإعفاء من عمولة أقصي رصيد مدين للتسهيلات الجارية المدينة للافراد بالضمان العيني (OVERDRAFT) خلال مدة الحملة، كما يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر للاطلاع على التفاصيل الكاملة والشروط والأحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.