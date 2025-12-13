شعبة المواد الغذائية: زيادة تصل لـ 10 جنيهات في أسعار آيس كريم نستلة

18 حجم الخط

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار منتجات آيس كريم نستلة خلال الشهر الجاري في الأسواق.

زيادة تصل لـ 10 جنيهات في سعر آيس كريم نستلة

وقال «المنوفي» إن أسعار أيس كريم نستلة ارتفعت ارتفاعات تراوحت بين جنيه و10 جنيهات، حسب حجم العبوة.

10 جنيهات زيادة في أسعار آيس كريم كرنفاليتا

وأوضح «المنوفي» أنه ارتفع سعر آيس كريم كرنفاليتا العائلي نحو 10 جنيهات، ليرتفع سعر العلبة من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

جنيهان ارتفاعًا في سعر كوب دولسي سوبر ريبو

وأضاف أن سعر كوب دولسي سوبر ريبو ارتفع نحو جنيهين، ليرتفع سعر الكوب من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار سكويز أب

وأشار إلى أن سعر سكويز أب ارتفع نحو 5 جنيهات، ليرتفع سعر العبوة من 20 إلى 25 جنيهًا.

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار كوب كرنفاليتا

ووفقًا للمنوفي، ارتفع سعر كوب كرنفاليتا نحو 3 جنيهات، ليرتفع سعر الكوب من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.

جنيه ارتفاعًا في سعر استيك أسكويز

كما ارتفع سعر استيك أسكويز نحو جنيه، ليرتفع سعر العبوة من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

أسعار باقي المنتجات مستقرة دون تغيير

وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن باقي منتجات شركة نستلة من الآيس كريم، لم يطرأ عليها أي تغيير سعري، وأن أسعارها ثابتة حتى الآن.

