شعبة المواد الغذائية: الآن أفضل وقت لشراء شنط رمضان وهذه أسعار السلع

18 حجم الخط

أكد حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، فإن أفضل وقت لتجهيز شنط وكرتونات رمضان للموزعين هو الآن، مع إمكانية اختيار الكميات من كل صنف وتعبئتها في أكياس للتوزيع، بدل الاعتماد على الشراء الجاهز، لضمان توفير أفضل وتحكم في الأسعار.

الشراء مع بداية طرح الياميش والبلح

وأوضح المنوفى أنه ينصح المواطنين بالشراء مع بداية طرح الياميش والبلح، لأن الشراء التدريجي يقلل من التكالب على المنتجات في الأيام الأخيرة قبل رمضان، ويمنع ارتفاع الأسعار النهائية.

الشراء على مراحل أفضل

وأضاف: «الشراء على مراحل أفضل من شراء كل شيء مرة واحدة، سواء من جانب الموزع أو المستهلك، لتجنب زيادة الأسعار الناتجة عن الطلب المفاجئ».

تكلفة شنطة رمضان في المتناول

وأشار المنوفى إلى أن تكلفة شنطة رمضان في المتناول، حيث يتراوح سعرها بين 120 إلى 150 جنيهًا تقريبا حسب الأسعار الحالية، مع مراعاة تقديم أفضل قيمة للمواطن البسيط.

وتحتوي الشنطة عادةً على سلع أساسية تلبي احتياجات الأسرة، وهذه أسعار السلع الغذائية الأساسية في شنطة رمضان:

كيس سكر بسعر من 28 – 35 جنيهًا.

كيس أرز بسعر من 22 – 30 جنيهًا.

زجاجة زيت 700 مل بسعر من 45 – 50 جنيهًا.

كيس مكرونة 400 جرام بسعر من 10 – 15 جنيهًا.

برطمان صلصة بسعر من 15 – 20 جنيهًا.

وأضاف المنوفى: «أما أسعار الياميش والبلح والمكسرات، فهي قيد الحصر وسيتم الإعلان عنها قريبًا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.