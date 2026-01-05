غرفة القاهرة تواصل مناقشتها لمقترحات شباب الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة

18 حجم الخط

واصلت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، احتضانها لتجمع شباب مجتمع الأعمال لمناقشة رؤيتهم ومقترحاتهم في إطار رؤية الدولة التنموية وتوجهاتها بالاهتمام بالشباب، في إطار الخطة العامة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية على التوالي، أمس الأحد، والتي تُعد استكمالًا للجلسة الأولى التي عقدتها الغرفة الأسبوع الماضي.

وشارك في الجلسة المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير «الأخبار»، والكاتب الصحفي وليد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم للاستثمار.

وحضر من غرفة القاهرة أعضاء مجلس الإدارة: «المهندس طارق السلاب ممثل الغرفة لدى الاتحاد العام للغرف التجارية – إبراهيم المغربي – أمير نادر رياض – محمد مهران – الدكتور محمد منظور – سيد أبو القمصان»، ووليد مختار مستشار أيمن العشري، ومحمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة، من بينهم المهندس سامح زكي رئيس شُعبة المصدرين، ومحمد عارف رئيس شُعبة المحاجر، وأحمد زكي أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة المصدرين بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وخالد فايد رئيس لجنة الملابس الجاهزة، وعدد كبير من شباب الأعمال من الجنسين.

كما شارك في الاجتماع المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة.

واستكملت الجلسة مناقشات الجلسة السابقة حول الرؤية المستقبلية للشباب في القطاعات المختلفة، وفي ملفات عديدة منها: «الاستثمار، والصناعة، والتصدير، وتراخيص المنشآت، والسياحة، وسوق العمل، والتحول الرقمي، وتدريب وتأهيل العنصر البشري»، وغيرها من الرؤى الشبابية.

استكمال المناقشات والحوار مع الشباب

وأكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، أنه تم عقد هذه الجلسة من أجل استكمال المناقشات والحوار مع الشباب الذين حضروا الجلسة الماضية، مع دخول شباب جدد لتوسيع دائرة الفكر والمقترحات الشبابية من مجتمع شباب الأعمال ورواد الأعمال، من أجل التنسيق مع كافة الجهات المعنية العامة لرفع توصيات الشباب ورؤيتهم المستقبلية في القطاعات المختلفة، طبقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

مساندة فكر الشباب ورؤيته المستقبلية في الأنشطة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة

وقال «العشري» إن الغرفة تساند جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتمكين الشباب عبر التدريب والتأهيل لسوق العمل، بما يساهم في بناء اقتصاد قوي، وهذا يأتي من خلال تهيئة المناخ أمام شباب مجتمع الأعمال في القطاعات المختلفة.

وأعرب «العشري» عن سعادته باحتضان غرفة القاهرة مثل هذه التجمعات الشبابية لتأهيل جيل جديد من شباب الأعمال يضيف لاقتصاد بلده ويطوره وينميه، وهو ما نسعى إليه مع المرحلة القادمة في ظل مرحلة البناء والتنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

