أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية.. وهدوء حذر فى سوق الذهب بالصاغة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك المصرية تراجعا بنحو 5 قروش في ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-47.49 جنيها للشراء.

-47.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.53 جنيها للشراء.

-47.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.53 جنيها للشراء.

-47.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.53 جنيها للشراء.

-47.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.53 جنيها للشراء.

-47.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.53 جنيها للشراء.

-47.63 جنيها للبيع.

الدولار، فيتو

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

كما أن سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.



كيفية إلغاء البطاقة الائتمانية عبر الإنترنت البنكي من بنك مصر



يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة إلغاء البطاقة الائتمانية من خلال الانترنت البنكي.

وقال مسئولون في بنك مصر إنه يمكن تقديم طلب إلغاء البطاقة الائتمانية من خلال مركز الاتصال، وذلك في حالة أنه لا يوجد مديونية علي البطاقة، أو يمكن تقديم الطلب من خلال أقرب فرع

، مع العلم أنه يتم فقط إيقاف البطاقة الائتمانية من خلال التطبيق وليس إلغاؤها.

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الرسوم والمصاريف بعد استخدام آبليكشن البنك على الإنترنت.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن خدمة الإنترنت البنكي مجانية.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي.

وأوضح مسؤولون في بنك مصر أن عملاء البنك يمكنهم حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكي دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب إيقاف الخدمة.

كما يمكن للعملاء التسجيل بموجب البطاقة المدفوعة مقدمًا أو المرتبات مع ضرورة الاشتراك فى الخدمه من خلال أقرب فرع ولا بد من وجود رقم تعريفى قائم وعدم وجود حسابات أو بطاقة خصم فورى أو ائتمانية قائمة.

ويمكن للعملاء بعد التسجيل الاستعلام عن رصيد ومعاملات بطاقة المرتبات والبطاقة المدفوعة مقدما والتسجيل على خدمة الإنترنت البنكي، وذلك من خلال اتباع الخطوات بالرابط التالي:

https://bnkmsr.com/3Ouv5Zs

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الإنترنت البنكي للأفراد

هدوء حذر فى سوق الذهب بالصاغة بختام تعاملات اليوم



سعر جرام الذهب، سادت حالة من الهدوء الحذر سوق الذهب بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6080 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4560 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 42560 جنيه.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%



كشف الاتحاد الأوروبي عن رسوم جمركية جديدة، يوم الثلاثاء، تهدف إلى حماية قطاع الصلب المتعثر، على غرار السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فرض رسوم على واردات الصلب

المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اقترحت فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، أي ضعف المعدل الحالي، على جميع واردات الصلب التي تتجاوز حصة محددة سيتم خفضها بنحو 45%، وهو ما يؤكد نشرته بلومبرج.

الرسوم تغطي 90% من الصلب المستخدم في أوروبا

قال مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، في مقابلة مع "بلومبرج نيوز": "إنه بند تقييدي للغاية لا سابقة له في أوروبا"، مضيفًا أنه بمجرد تطبيق القرار، سيبقى نحو 10% فقط من الصلب المستخدم في السوق الأوروبية معفى من الرسوم الجمركية.

يأتي هذا الإجراء استجابةً لمخاوف متزايدة من تراجع الصناعات الأوروبية التقليدية مثل الصلب، التي تخنقها وفرة الإمدادات المدعومة من الصين، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الطلب المحلي.

الرسوم الأوروبية أسوة بأمريكا

ستجعل هذه الإجراءات الرسوم الأوروبية متوافقة مع الضريبة الأمريكية البالغة 50% المفروضة على معظم واردات الصلب والألومنيوم الأجنبية.

ويحاول الاتحاد الأوروبي إقناع الولايات المتحدة بخفض معدلها على الصلب الأوروبي، وتوجيه الإجراءات بشكل مشترك ضد الصين.

وحتى الآن، لم تُحرز المحادثات تقدما منذ توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري في يوليو، حدد الرسوم الأمريكية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات.

قال سيجورنيه: "نأمل أن نجري محادثات في أسرع وقت ممكن مع الولايات المتحدة تحقق نتائج، فنحن نتشارك نفس الأجندة الصناعية، نريد إنتاجًا محليًا أكبر، ونموًا اقتصاديًا أعلى، وحماية لصناعتنا".

حاليًا، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 25% على معظم واردات الصلب بعد استنفاد الحصص، إلا أن هذا النظام مؤقت وينتهي العام المقبل، ما دفع المفوضية إلى إعداد آلية دائمة أكثر صرامة.





عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات في السوق المصري تواصل انخفاضها بشكل واضح خلال شهر أكتوبر الجاري، نتيجة زيادة المعروض من السيارات وضعف الإقبال مقارنة بالفترات السابقة.

تخفيضات تصل إلى 550 ألف جنيه

أوضح عبد الجواد، خلال تصريحات لبرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري، أن عددًا من شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات جديدة تتراوح بين 400 و550 ألف جنيه في بعض الطرازات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة على قروض السيارات بنسبة 1%.

وأشار إلى أن السوق بدأ يشهد حالة من التوازن النسبي بعد فترة طويلة من الركود، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي من السيارات ساهمت في خفض الأسعار تدريجيًا وعودة النشاط التجاري داخل القطاع.

التجميع المحلي يدعم المعروض

وأضاف عضو شعبة السيارات أن عودة بعض المصانع لعمليات التجميع المحلي، إلى جانب توافر نموذج (4) لدى البنوك الموجه للتجار والوكلاء، ساهم في تسهيل حركة الاستيراد والإنتاج، ما أدى إلى وفرة ملحوظة في السيارات بالسوق المحلي.

توقعات بمزيد من الانخفاض

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار زيادة المعروض وتحسن الأوضاع الإنتاجية داخل القطاع.

كندا تسجل ثاني أكبر عجز تجاري في تاريخها بسبب الذهب



تسبب انخفاض صادرات الذهب وارتفاع واردات المعدن النفيس في تسجيل كندا ثاني أكبر عجز تجاري في تاريخها، بعد المستوى الأدنى الذي بلغته في أبريل.

اتسع عجز البلاد في تجارتها مع العالم إلى 6.3 مليارات دولار كندي (4.5 مليار دولار امريكي) في أغسطس، مقارنة بـ3.8 مليار دولار كندي في يوليو بعد مراجعتها بالزيادة، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج.

تأثير الذهب على تجارة كندا

انخفض إجمالي الصادرات 3% في أغسطس، وهو أول تراجع له خلال أربعة أشهر، وسط تراجع في ثمانية من أصل 11 قطاعًا. وارتفعت الواردات 0.9%.

وتأثرت بيانات الصادرات والواردات بقوة بسبب التقلبات الكبيرة في الذهب، إذ تراجعت صادرات الذهب غير المشغول 11.8% خلال الشهر، في حين كانت الواردات الإجمالية ستنخفض بنسبة 1% لولا هذا البند.

تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة –الشريك التجاري الأكبر لكندا– بنسبة 3.4%، أيضا جزئيا بسبب الذهب.

وتقلص فائض كندا في تجارة السلع مع الولايات المتحدة إلى 6.4 مليار دولار كندي في أغسطس، من 7.4 مليار دولار كندي في الشهر السابق.

قفزت الصادرات الكندية في الربع الأول وسط إقبال على الشحن قبل فرض الرسوم الأمريكية، ثم تراجعت في الربع الثاني مع دخول الرسوم حيز التنفيذ، وحتى الآن هذا العام، ما تزال الصادرات مرتفعة بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.627 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 45307 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16677 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4072 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 14954 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3705 نقطة.





تعاون بين قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة للاستفادة من الأصول الحكومية





استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة، في إطار تعزيز التكامل والعمل المشترك والتنسيق المتواصل بين مختلف مؤسسات الدولة.

أكد المهندس محمد شيمي، أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للعلاقات بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة، وتعد مثالًا على التعاون المثمر بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات التابعة لها وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس حرصًا كبيرًا على تذليل التحديات التي تواجه عمل الهيئة.

ويتناول البروتوكول عددًا من المجالات الهامة التي تركز على تعزيز التعاون بين الطرفين، ومنها مجموعة من الخدمات التي تقدمها شركات تابعة للوزارة في مجالات مثل المقاولات والسياحة والفنادق، وكذلك تعظيم الاستفادة من أصول عقارية للشركات التابعة.

تم توقيع البرتوكول بحضور المستشار سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات هيئة قضايا الدولة.

البنك الدولي يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد المصري لـ4.3% في 2026





كشف البنك الدولي، في تقرير له، عن توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال عامي 2025 و2026.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024/2025، و4.3% في 2025/2026، مع استمرار الحكومة في تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأوضح التقرير، أن البنك رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تحسن في الأداء الاقتصادي الإقليمي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش القطاعات غير النفطية في دول الخليج، واستقرار نسبي في الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل مصر والمغرب والأردن.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب سيحقق نموا يبلغ 4.4% في 2025 و4.2% في 2026 بدعم من القطاع الزراعي والاستثمارات في البنية التحتية، بينما سيشهد الأردن نموا متدرجا عند 2.6% في 2025 و2.7% في 2026.





قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025





سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 117 جنيها للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 65 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 107 جنيهات إلى 108 جنيهات.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.





















ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.