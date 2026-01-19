الإثنين 19 يناير 2026
كيف تحول من جنيه لعملة أجنبية في CIB؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن مدى إمكانية التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عمله أجنبية إلى أخرى عبر خدمات الإنترنت البنكي.

ومن جانبه أوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي أنه حاليًّا لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت

وأوضح البنك التجاري الدولي CIB أن القائمة في هذه المعاملات تشمل ما يلي: 

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي 

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب العملة الأجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل  ولحسابات خارج البنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية إصدار بطاقة أون لاين وشحنها بمبالغ استخدامها في الشراء من خلال محفظة  بنك CIB.

وأوضح مسئولون بنك التجاري الدولي بنكCIB، أنه يمكن إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط من خلال خدمات المحفظة الإلكترونية.

