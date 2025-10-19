أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب بالصاغة.. أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية.. وحزمة تسهيلات جديدة للمهنيين العاملين عبر الإنترنت

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة

استقرت أسعار الذهب خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، فى الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4940 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46080 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بـاتحاد الغرف التجارية : إن أسعار الذهب شهدت مؤخرا ارتفاعا جديدا في السوقين المحلي والعالمي، موضحا أن هذا الصعود يعود إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس.

الارتفاع الحالى ليس مفاجئا

وأوضح أن الارتفاع الحالي ليس مفاجئا، بل يأتي امتدادا لموجة الصعود التي بدأت منذ مطلع الأسبوع المنصرم، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.

وتابع: الذهب دائما يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرين يهربوا من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل.

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت كذلك بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار.

الذهب بين الزينة والاستثمار

وأكد ميلاد أن المشترى بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب بيبقى هو الملجأ الغير قابل للخسارة على المدى الطويل.

حالة من الترقب والضبابية

وأوضح رئيس الشعبة أن السوق يشهد في الوقت الحالي حالة من الترقب والضبابية، خصوصا مع اقتراب موسم الأعياد وحفلات الخطوبة والزفاف، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي المحلي، مؤكدا أن الأسعار المحلية تسير وراء الحركة العالمية لحظة بلحظة.

أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية المصرية

شهدت صادرات مصر من الأغلفة الحيوانية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024 لتسجّل 58 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 21%، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات(GOEIC).

وحافظت الصادرات المصرية على مسار تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت قد انخفضت إلى 15 مليون دولار فقط عام 2018، قبل أن تعاود النمو التدريجي لتصل إلى 18 مليون دولار في 2020، ثم 25 مليونًا في 2021، و42 مليونًا في 2022، و48 مليونًا في 2023، وصولًا إلى 58 مليون دولار في 2024. ويأتى ذلك طبقا لتقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية



وأكد التقرير أن مصر احتلت في عام 2023 المرتبة 33 عالميًا، حيث أنتجت حوالي 103 آلاف طن، مما يعكس قاعدة إنتاج معتدلة ولكن قابلة للتوسع في الأغلفة الطبيعية، فى حين تشير ابيانات أن الإنتاج المصري توزّع بواقع نحو 61 ألف طن من الأبقار، و33% من الجاموس، و6% من الأغنام، و2% من الماعز، مع مساعي لمضاعفة جهود التصنيع بدلًا من تصدير المواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة العائدات.



أهم الدول المستوردة من مصر



وأشار التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن هولندا تتصدر قائمة الأسواق المستوردة بنسبة 53% من إجمالي الصادرات المصرية فى هذا البند، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها في 2024 نحو 31 مليون دولار من إجمالي 58 مليون دولار، محقّقة معدل نمو سنوي بلغ 30%.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها من 2.8 مليون دولار في 2023 إلى 11 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 45%، لتصبح من أسرع الأسواق نموًا بعد رومانيا

وتحتل ألمانيا المركز الثالث بنسبة 13% من الصادرات المصرية، بقيمة بلغت 7.4 مليون دولار في 2024 مقابل 4.8 مليون دولار في 2023، مسجلة نموًا محدودًا بنسبة 1% خلال العام الأخير.



وشهد السوق الإيطالي تراجعًا ملحوظًا في الأداء خلال 2024، إذ انخفضت الصادرات إليه بنسبة 30%، لتتراجع قيمتها من 3.5 مليون دولار إلى 2.4 مليون دولار، بما يمثل نحو 4% من إجمالي الصادرات المصرية، فيما سجل معدل النمو التراكمي للصادرات إلى إيطاليا خلال الفترة من 2020 إلى 2024 تراجعًا نسبته 6%.

فرص واعدة



كشفت تقرير "Exploring the Global Demand for Animal Casings and Egypt's Export" عن أبرز ملامح التجارة العالمية في قطاع أغلفة الحيوانات (HS 050400)، مع التركيز على الوضع التصديري لمصر وأهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توصيات بأن تستهدف مصر تنويع وجهات تصدير الأغلفة الحيوانية نحو آسيا وأفريقيا والأسواق الأمريكية الناشئة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على أوروبا، مع التركيز على الأسواق التي تُقدّر القيمة الإضافية والمنتجات المصنعة، وتعزيز الصناعات المحلية، وتحسين معايير الجودة والمعالجة لضمان الوصول إلى أسعار أفضل وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى توسيع الشراكات مع مشتري اللحوم المصنعة وتعميق سلسلة القيمة عبر التحوّل من الأغلفة الخام نحو المنتجات المصنعة وذات الأساس الكولاجيني الأعلى قيمة.

حيث سلّط التقرير الضوء على أسواق يُوصى بتكثيف التوجه التصديري نحوها، في مقدمتها المغرب، الذي أظهر فجوة تصديرية تُقدر بنحو 5.8 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بإمكانات تصدير إضافية تصل إلى 12 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى مثل الصين، فرنسا، وغانا.



كما أوصى التقرير بالمشاركة في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة، لتعزيز حضور مصر في الأسواق العالمية، منها: IFFA(فرانكفورت، ألمانيا والذى يعد الحدث العالمي الأهم في معالجة اللحوم، بالاضافة إلى معارض Anuga وSIAL وذلك للتوسع أوروبيًا وGulfood وGulfood Manufacturing وVIV MEA للتوسع فى مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وFoodex Japan(طوكيو): أكبر معرض للأغذية والمشروبات في آسيا.

مصلحة الضرائب: حزمة تسهيلات جديدة للمهنيين العاملين عبر الإنترنت

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لعام 2025، تستهدف من خلالها المهنيين العاملين عبر الإنترنت، مثل المعلمين في مجال التعليم الإلكتروني والمستقلين (Freelancers)، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مناخ العمل الحر في مصر، في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية وتحفيز الفئات الجديدة من دافعي الضرائب.

المحاسبة الضريبية للمهن غير التجارية

وطبقًا للتعديلات الجديدة على قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أصبح بإمكان أصحاب المهن غير التجارية عبر الإنترنت الذين يمارسون نشاطهم بشكل مستقل أو عبر منصات إلكترونية، المحاسبة على دخلهم وفقًا لنظام أكثر مرونة

وإذا كان العامل في المهنة الحرة يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة تتضمن الإيرادات والمصروفات، يتم حساب الضريبة بناءً على صافي الإيراد الفعلي، حيث سيمكنهم هذا من دفع ضريبة مهنية تتناسب مع دخلهم الحقيقي.

أما إذا كان العامل لا يحتفظ بحسابات منتظمة، فيتم خصم 10% من إجمالي الإيرادات تلقائيًا، وذلك بمثابة تكاليف ومصروفات تُخصم قبل حساب الضريبة، مما يسهل العملية الضريبية على العديد من الممارسين.

كما شمل التحديث قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بموجب القانون (6) لسنة 2025، هذه التيسيرات تمكّن المشروعات من الاستفادة من أسلوب محاسبي مبسط يعتمد على حجم الأعمال السنوي بدلًا من الأساليب التقليدية الأكثر تعقيدًا.

ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الإلكترونية

وتوضح التعديلات الجديدة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الإلكترونية، حيث تُفرض الضريبة بنسبة 10% على الأنشطة المهنية عبر الإنترنت إذا كانت هذه الأنشطة تخدم عملاء خارج مصر (أي خدمات مٌصدرة)، وفي حالة وجود منتج ملموس أو غير ملموس يتم بيعه، مثل بيع تطبيقات أو برامج كمبيوتر، يُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

الحد الأدنى للتسجيل لضريبة القيمة المضافة

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فإن الحد الأدنى للتسجيل في الضريبة يُحدَّد بمبلغ 500 ألف جنيه للأنشطة التي تبيع منتجات ملموسة أو غير ملموسة.

وتُؤكد التعديلات الضريبية على ضرورة التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع الأفراد أو الشركات المزاولة للمهن الحرة عبر الإنترنت، بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة العامة على الدخل، لضمان الالتزام الكامل بالقانون.

وأتاحت الحكومة عبر البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التجارة الإلكترونية [e.commerce@eta.gov.eg](mailto:e.commerce@eta.gov.eg)، كما تم تخصيص خط ساخن على الرقم 16395 للتواصل المباشر مع المواطنين والمستثمرين لتقديم الدعم والإجابة عن استفساراتهم حول تطبيق هذه التعديلات الضريبية.

البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 37909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 46512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17072 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 15601 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس، “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 46147 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 16967 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4201 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 15364 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.679 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 37654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 46042 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 16957 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.664 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 45888 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16868 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 11457 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15162 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3776 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.668 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37409 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 45857 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 16841 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 15180 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3790 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكان أداء مؤشرات البورصة المصرية قد تباين في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.656 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" ليغلق عند مستوى 37378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 45816 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 16802 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

خطوة بخطوة: دليلك الكامل للمشاركة في مزادات سيارات الجمارك

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية المشاركة في مزادات سيارات الجمارك التي تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، خاصة تلك التي تنظم بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

كيفية المشاركة في مزادات سيارات الجمارك

وتتضمن المزادات التي تعرضها الهيئة العامة للخدمات الحكومية العديد من السيارات منها النقل والملاكي، وبيك أب من ماركات شهيرة مثل: تويوتا، كيا، مرسيدس، جيب شيروكي، رينو، هيونداي، شيفروليه، نيسان، وغيرها من الماركات والموديلات المتنوعة، إلى جانب مواتير وطراريد مختلفة وغيرهم، مما يجعلها وجهة لأصحاب الأعمال.

تفاصيل جلسة المزاد

في الغالب تُقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية (برج 2 – امتداد شارع رمسيس) مقابل 400 جنيه.

ويبلغ تأمين دخول مزاد يبلغ 10,000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) لكل لوط، مع ضرورة إحضار البطاقة الضريبية للمزايدين الراغبين في الشراء باسم نشاط تجاري أو صناعي.

تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، كما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

شروط دخول مزاد السيارات

على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة ٢١ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

تسليم اللوطات المباعة

يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة)، علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام.

وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

خطوات ترخيص لمن يرسو عليه مزاد سيارات الجمارك

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسري عليها ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

