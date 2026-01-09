رئيس غرفة القاهرة يُشارك في المُلتقى الاقتصادي السوري المصري، الأحد

18 حجم الخط

توقع أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن يكون هناك مردود إيجابي للمُلتقى الاقتصادي السوري المصري الذي تستضيفه العاصمة السورية دمشق بعد غد الأحد بتنظيم من اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية.

المشاركة ضمن الوفد المصري المتجه لسوريا

وقال "العشري" إنه سيشارك ضمن الوفد المصري الذي سيتوجه إلى سوريا لبحث سبُل تعاون اقتصادي مصري سوري جديد خلال الفترة القادمة والسعي لبناء شراكات بين مُنتسبي الغرف من الجانبين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وخلق تحالفات سورية مصرية أوروبية.

وتابع "العشري": الغرف التجارية تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا، وتوطيد التعاون التجاري والاستثماري وتنمية شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة أهمية هذا الملتقى في ظل حضور العديد من وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار بهدف استطلاع احتياجات الشقيقة سوريا، وما يمكن أن تُقدمه مصر في هذه المرحلة مع مشاركة نخبة من رجال المال والأعمال في الجانبين.



ويترأس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الوفد المصري المُشارك من 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال في أول زيارة للاتحاد للشقيقة سوريا، والذي يجمع كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي تم التوافق عليها أثناء لقاء رئيس اتحاد الغرف السورية ثم نائب وزير الخارجية السوري أثناء زيارتهم لمصر خلال الشهر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.