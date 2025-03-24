اسعار البقوليات والتوابل بمعارض أهلا رمضان بالبحيرة (فيديو وصور)

أسعار البقوليات اليوم بمحافظة البحيرة، ننشر أسعار البقوليات اليوم بأحد معارض اهلا رمضان بمحافظة البحيرة حيث تقدم بخصومات تصل 25%، وتعد البقوليات والتوابل من الأساسيات الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال شهر رمضان المبارك.



اسعار البقوليات والتوابل بالبحيرة، فيتو

البقوليات مصدر غني بالبروتينات والألياف خلال صيام شهر رمضان المبارك



تتميز البقوليات مثل الفول بأنواعه كالبلدي المدشوش الإنجليزي وأيضًا العدس والفاصوليا بأنها من المصادر الغنية بالبروتينات النباتية والألياف الغذائية التي تساعد علي الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذلك تعد ذات أهمية كبرى خلال شهر رمضان المبارك.

اسعار البقوليات والتوابل بالبحيرة، فيتو





اسعار البقوليات بمعارض اهلا رمضان بمحافظة البحيرة

الفول البلدي: يسجل حوالي 50 جنيهًا للكيلو.

الفول الإنجليزي: يسجل سعر 35 جنيها للكيلو

والفول المدشوش: يسجل سعر 35 جنيها للكيلو العدس: يسجل سعر 50 جنيهًا للكيلو

الحلبة البلدي: يسجل سعر 50 جنيهًا للكيلو

الذرة الفشار: يسجل سعر 40 جنيهًا للكيلو

والفاصوليا: يسجل سعر 50 جنيهًا للكيلو

الترمس الحلو: يسجل سعر 35 جنيها للكيلو

الترمس المر: يسجل سعر 35 جنيها للكيلو

مكرونة سايبة: يسجل سعر 20 جنيها للكيلو.





أسعار التوابل في رمضان

الفلفل الأسود الحصى: يسجل سعر 380 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الأسود الناعم: يسجل سعر 380 جنيهًا للكيلو.

الكزبرة الناعمة والحصى: 60 جنيهًا للكيلو.

الكمون: 240 جنيهًا للكيلو.

تمر هندي ناعم: يسجل سعر 80 جنيها للكيلو.

كركدية ناعم: يسجل سعر 80 جنيها للكيلو.

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