أخبار الحوادث اليوم: النيابة تُجري تفتيشًا لمركز شرطة بدر.. السجن المؤبد للمتهم باختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وتقييده داخل أحد المنازل بمحافظة قنا، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء أحد الأشخاص “طبيب” – متواجد حاليًا خارج البلاد – بشأن قيام أبنائه بالاستيلاء على مبالغ مالية منه ورفض ردها وتهديده بالسجن، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بعدد من المواطنين أمام إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفراره من موقع الحادث.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بخطف واحتجاز أحد الأجانب بعد نصبه عليهم في صفقة مخدرات بمدينة نصر.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي متورط في ممارسة نشاط إجرامي متخصّص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة مفتش آثار في اتهامه باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد والمعروفة إعلاميا بـ "سرقة متحف الحضارة القومي"، بالسجن المؤبد.

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنتين بتهمة تزوير إمضاء والدها المتوفي وبيع شقة لنفسها ثم بيعها لشقيقها بدائرة قسم شرطة الجيزة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول ومقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوي، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن قرابة كيلو جرام.

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز شرطة بدر وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بالتعدى عليها بإستخدام سلاح نارى والتعدى على أهليتها بالفيوم.

