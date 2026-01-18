الأحد 18 يناير 2026
تحرير عامل وإلقاء القبض على 4 أشخاص احتجزوه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمدينة بدر

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة احتجاز عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية، وتمكنت من تحرير المجني عليه وضبط الجناة.

بلاغ والد المجني عليه

تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من والد أحد المواطنين، أفاد خلاله بأن نجله محتجز داخل شقة سكنية من قبل مجموعة أشخاص، وأوضح أن المعتدين أجبروا نجله على توقيع 5 إيصالات أمانة وطالبوا بسداد مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، نتيجة خلافات مالية سابقة بين المجني عليه وأحد المتهمين.

تحرير المحتجز وضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات لتحديد مكان الاحتجاز، قامت  الأجهزة الأمنية بإعداد أكمنة لضبط المتهمين. وأسفرت العملية عن تحرير العامل المحتجز وضمان سلامته، والقبض على 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم الشرطة المتورطين في الواقعة.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وأكدوا أنهم احتجزوا المجني عليه لإجباره على سداد مبلغ مالي كان قد اقترضه، وتم الإرشاد عن مكان إيصالات الأمانة الخمسة التي تم التحفظ عليها كأدلة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة مباشرة التحقيق مع المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

