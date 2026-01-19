الإثنين 19 يناير 2026
أخبار مصر

اليوم، انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي”

مؤتمر المجلس الأعلى
مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فيتو
تنطلق اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمقرر عقده يومي 19 و20 يناير الجاري بالقاهرة، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة موسوعة من ضيوف وزارة الأوقاف.

 

وفد المملكة العربية السعودية يشارك في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

وكان وفد المملكة العربية السعودية وصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية


وضم الوفد كلًّا من: عبد العزيز خالد المشعل،  فهد عبد الله الشايقي، من علماء المملكة العربية السعودية  وكان في شرف استقبال الوفد السعودي بمطار القاهرة الدولي الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وذلك في إطار استقبال الوفود الرسمية المشاركة في أعمال المؤتمر.

مناقشة القضايا الفكرية والعلمية المرتبطة بأخلاقيات المهن في الإسلام


ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والباحثات من مختلف دول العالم، لمناقشة القضايا الفكرية والعلمية المرتبطة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وبيان أثرها في بناء الإنسان والمجتمع، واستشراف آفاقها المستقبلية في ظل التحولات المتسارعة، ولا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي.

