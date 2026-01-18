الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اشترك معانا هتاخد أرباح، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
18 حجم الخط

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي متورط في ممارسة نشاط إجرامي متخصّص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

<strong alt=
“هتاخد أرباح اشترك معانا”..ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

وأوضحت تحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المتهمين أوهموا الضحايا بإمكانية الحصول على أرباح مالية مقابل تسجيل الدخول على موقع إلكتروني مزيف، والقيام بمهام ترويج منتجات وتسويق إلكتروني مقابل نسب أرباح، إلا أن المجني عليهم فوجئوا بتجميد المبالغ المالية المحوّلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 27 هاتف محمول، 304 شريحة هاتف، 4 بطاقات بنكية، 6 محافظ عملات رقمية بها تحويلات مالية، 2 جهاز حاسب آلي (لاب توب) يحتوي على دلائل النشاط الإجرامي

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي وتحويل المبالغ المستولى عليها إلى عملات رقمية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب الإلكتروني في مصر القبض على عصابة الإنترنت الاحتيال عبر مواقع التواصل العملات الرقمية والنصب جرائم تقنية المعلومات مكافحة الجرائم الالكترونية النيابة العامة

مواد متعلقة

شراء سيارات وعقارات.. ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

على طريقة سارة خليفة..سقوط تشكيل عصابي أجنبي لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

ضبط 5 رجال و12 سيدة بصحبتهم 16 طفلا لاستغلالهم فى أعمال التسول بالجيزة

عهد وقسم، الداخلية تنتج أغنية وطنية جديدة ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ74

تحرير 881 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور اليوم، تباطؤ الحركة بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وكوبري الجلاء

لماذا تحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة في 25 يناير؟
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

اشترك معانا هتاخد أرباح، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية