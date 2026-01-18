18 حجم الخط

انطلق اليوم عرض مسلسل بطل العالم، وسط اهتمام جماهيري لافت، نظرًا لأن القصة مشوقة والأبطال مميزون، وسبق وأن أثبتوا نجاحهم في أعمال لاقت إعجاب الجمهور من قبل.

وتزامنًا مع انطلاق العمل بدأ الجمهور في البحث عن كل ما يخص المسلسل، وفي مقدمتها مواعيد عرض مسلسل بطل العالم.

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

ويُعرض مسلسل بطل العالم عبر منصة يانجو بلاي Yango Play إلى جانب عرضه التلفزيوني على قنوات CBC وCBC دراما.

ويعرض مسلسل بطل العالم من الأحد إلى الخميس عبر منصة يانجو بلاي Yango Play في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، كما يعرض تليفزيونيًا على قناة CBC في تمام الساعة 8:00 مساء، و2:00 صباحا، و11:00 صباحا، بينما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 11:00 مساء، و5:00 صباحا، و4:00 مساء، ما يتيح للجمهور متابعته في أكثر من توقيت على مدار اليوم.

مسلسل بطل العالم

وتدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف.

وتتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

أبطال مسلسل بطل العالم

ويضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، في مقدمتهم عصام عمر وجيهان الشماشرجي ومحمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي".

وهذا العمل ليس الأول من بطولة عصام عمر، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني.

