الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 19 يناير 2026

سعر الفراخ اليوم،
سعر الفراخ اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف الأنواع ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 80 جنيها، بارتفاع قدره جنيه عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و115 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 114 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار من 72.5 جنيه إلى 138 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

سعر الفراخ اليوم، فيتو
سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 65 إلى 66 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 و91 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

بعد ركلة جزاء مثيرة، المغرب والسنغال يلجان لشوطين إضافيين عقب التعادل سلبيًا في الوقت الأصلي

23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 19 يناير 2026

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

محاذير على العامل وفقًا لقانون العمل، تعرف عليها

خدمات

المزيد

محاذير على العامل وفقًا لقانون العمل، تعرف عليها

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 19 يناير 2026

23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية