18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر تضرر أحد الأشخاص من إحدى السيدات التي قامت بإلقاء حجارة على سيارته وتحطيم زجاجها بمدينة بورسعيد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبة الواقعة.

بعد تصدرها التريند.. ضبط سيدة بتهمة إلقاء حجارة على سيارة ببورسعيد

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتم تحديد الشاكي (مقيم بدائرة قسم شرطة العرب)، الذي أقر بأن السيدة الظاهرة في الفيديو مهتزة نفسيًا قامت بإلقاء الحجارة على سيارته أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، مسببة تلفيات بالزجاج.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.