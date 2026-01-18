الحبس سنتين لربة منزل بتهمة تزوير توقيع والدها المتوفي للاستيلاء على شقة في الجيزة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنتين بتهمة تزوير إمضاء والدها المتوفي وبيع شقة لنفسها ثم بيعها لشقيقها بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قامت بالاشتراك مع شخص مجهول في اصطناع عقد بيع مؤرخ في يونيو 2015 أثبتت فيه على خلاف الحقيقة واقعة قيام والدها المتوفى ببيع شقة بدائرة قسم الجيزة لها ثم قامت بالتوقيع علي العقد، فيما قام المجهول بالتوقيع بدلا من البائع وهو والدها المتوفي ونسب التوقيع إليه زورا وذلك لاستخدام العقد فيما زور من أجله.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمة قامت ببيع ذات الشقة لشقيقها بالعقد المزور

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

