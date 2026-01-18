“يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة الصغار الثلاثة داخل منزل مهجور بالمنوفية.. الانتقام من والدهم السبب.. والنيابة تواصل التحقيقات لكشف جميع الملابسات

18 حجم الخط

منزل مهجور يمر أمامه أهالي القرية دون أي ضجيج ولا يهتم به أحد، ولكن عيون تراقب من بعيد وضعت خطة ليكون مسرحًا لجريمة بشعة من نوع خاص، ويدفع ثمنها براءة الأطفال.

الجاني خطط ونفذ جريمته وبعدها بساعات صوت صفارات الشرطة تكسر صمت أهالي القرية… “وسع الطريق وسع الطريق”.. وينتشر رجال الشرطة بصورة مكثفة ليعقبها وصول سيارات الإسعاف ويهرول الجميع من في القرية إلى المنزل المهجور واعتقدًا بأن شيئا كبيرا يحدث ربما عمل “شيطاني”، ولكن الحقيقة هي عمل إنسان تحول إلى شخص آخر ارتكب أبشع جريمة وهي إنهاء حياة 3 صغار.

رجال المباحث انتشروا فى القرية يجمعون المعلومات، وفريق يفحص كاميرات المراقبة، وفريق يبحث عن ذوي الأطفال لسؤالهم واتصال هاتفي يصل رئيس المباحث يبلغه بأن فريق التحقيق القضائي فى الطريق للمعاينة ومناظرة الجثامين.. الجميع يسأل ماذا حدث ومن قتل الصغار الثلاثة والجاني يقف بجوار الأهالي وانطبق عليه المثل “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.

“منذ أيام وأنا أخطط للانتقام من والد الأطفال الثلاثة ولكن لم أجد طريقة سوى إنهاء حياة أطفاله.. الموضوع فكرت كتير ولم أجد طريقة أفضل منها للانتقام منه وكي قلبه”. ويعترف قاتل الأطفال الثلاثة أمام ضباط المباحث أنه يخطط للجريمة منذ عدة أيام، نتيجة خلافات سابقة مع والد الأطفال، ويحمل حقدًا دفينًا دفعه للانتقام بطريقة بشعة ولم يجد أمامه سوى هذه الطريقة حتى يكوي قلبه عليهم.

وأوضح المتهم بأنه استدرج الأطفال الثلاثة إلى المنزل المهجور بحيلة بسيطة، مستخدمًا وعدًا لهم بلعب أو مشاهدة شيء يستهويهم، ثم قام بخنق كل طفل على حدة باستخدام إيشارب حتى فقدوا وعيهم، تاركًا جثثهم داخل المنزل على أمل أن تختفي الجريمة دون أن يكتشفها أحد.

واستطرد المتهم أنه حاول التظاهر بالمشاركة في عمليات البحث مع الأهالي في القرية، لكي يضلل الأجهزة الأمنية والمواطنين عن مكان الجثث، لكنه لم يكن يعلم أن كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المنزل ستسجل كل تحركاته وتفضحه.

وأشار إلى أنه أحس بالضغط النفسي والخوف من الكشف عنه فور رؤيته رجال المباحث يستعرضون تسجيلات الكاميرات، فانهار واعترف بكل ما حدث دون إنكار، مبينًا أنه لم يكن يتوقع أن تؤدي أفعاله إلى مأساة بهذا الحجم.

وأكدت المصادر الأمنية أن تفاصيل اعترافاته ساعدت في رسم خريطة دقيقة للأحداث، بداية من استدراجه للأطفال وحتى محاولة التغطية على الجريمة، ما مكن النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيقات التفصيلية وتحويل القضية لمحكمة الجنايات.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية، نجحت في ضبط المتهم بقتل 3 أطفال خنقًا وإلقائهم داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شرطة شبين الكوم.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث المركز، يفيد بعثور أهالي القرية على جثث 3 صغار مخنوقين داخل منزل مهجور، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات مع والدي الأطفال، حيث قرر الانتقام منهم بقتل أبنائهم الصغار.

وأكدت التحريات أن المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة بشكل متعمد، وتم ضبطه وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

تواصل النيابة العامة التحقيقات في الحادث الأليم لمعرفة جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

