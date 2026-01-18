النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز شرطة بدر

18 حجم الخط

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز شرطة بدر وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز شرطة بدر»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء للتحقق من مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية.



هذا وقد قام الفريق بزيارة أولية أعقبها زيارة ثانية أسفرت عن انتظام سير العمل بالمركز.



وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

وفي وقت سابق أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا، وتم تكليف فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل القطا»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

