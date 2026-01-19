ماذا قال ماني للاعبي السنغال لاستكمال مباراة المغرب بنهائي أفريقيا؟

18 حجم الخط

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، المتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2025، عن سعادته الغامرة بحصد اللقب القاري، مؤكدًا أن طموحه الدائم هو "كتابة قصته الخاصة" في القارة السمراء وتخليد اسمه كأحد أساطيرها.

كواليس ليلة النهائي: "رفضت الانسحاب"

وكشف ماني عن تفاصيل مثيرة حدثت داخل المستطيل الأخضر عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، حيث أكد أن حالة من الغضب سيطرت على البعثة، قائلًا: “المدرب والجميع قرروا المغادرة، لم أتفهم ما حدث حينها، لكنني أخذت بنصيحة البعض وقلت للجميع: ”كلا، لا بد أن نلعب".

وأضاف ماني موضحًا وجهة نظره القيادية في تلك اللحظة الحرجة: "كان من الجنون أن نوقف المباراة والعالم كله يتابعنا، أصررت على العودة وبث الروح في زملائي لنكمل المشوار حتى النهاية".

وحول مستقبله مع "أسود التيرانجا"، أوضح ماني أنه يخطط لنهاية مسيرته الدولية تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه سيحاول خوض نسخة أخرى من كأس الأمم الأفريقية وبعدها سيتخذ قرار التوقف نهائيًا عن اللعب دوليًا.

وفي سياق آخر، رد ماني بقوة على الانتقادات التي طالت انتقاله للعب في المملكة العربية السعودية، حيث أكد أن الدوري السعودي بات من الأقوى في العالم، مستشهدًا بزميله في البطولة: "الكثيرون تحدثوا عن انتقالي من أجل المال، لكن الحقيقة أن الدوري السعودي قوي جدًا، والدليل أن ياسين بونو، الذي فاز بجائزة أفضل حارس في هذه البطولة، يلعب هناك".

واختتم ماني حديثه مشددًا على أن المستوى التنافسي في السعودية يضاهي الدوريات الكبرى، مما يجعله وجهة مثالية لأفضل نجوم العالم.

