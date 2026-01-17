السبت 17 يناير 2026
حوادث

قرار جديد من النيابة العامة في واقعة اتهام عاطل بهتك عرض طفلة بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بعرض طفلة  تبلغ من العمر 10 سنوات، على الطب الشرعي، وذلك بعد اتهام عاطل بهتك عرضها في منطقة المعادي، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أسرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تتهم عاطلا بهتك عرض المجني عليها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري عن صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم استدرج الطفلة وهتك عرضها أكثر من مرة في أماكن مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

