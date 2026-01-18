الأحد 18 يناير 2026
حوادث

عهد وقسم، الداخلية تنتج أغنية وطنية جديدة ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ74

الداخلية تنتج أغنية
الداخلية تنتج أغنية وطنية جديدة ضمن احتفالات عيد الشرطة
في إطار الاحتفالات بذكرى عيد الشرطة الـ74، أطلقت وزارة الداخلية أغنية وطنية جديدة بعنوان «عهد وقسم»، تُجسّد من خلالها تضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وقدمت رسالة شاملة تعكس دور رجال الشرطة في الحفاظ على مقدرات الدولة.

وجاءت الأغنية كجزء من سلسلة الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها الاحتفالات هذا العام، لتعبر عن الامتنان والتقدير لدور رجال الشرطة الذين قدموا على مر السنين مثالًا في الولاء والتضحية من أجل أمن المجتمع. 

كما أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية وطنية باسم “ خط أحمر ”.

ويمثل عيد الشرطة مناسبة وطنية تُخلّد ذكرى بطولات رجال الشرطة المصريين منذ  معركة الإسماعيلية الخالدة 25 يناير 1952، حيث أظهروا بسالة وشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال، وهو ما يجعل من هذه الذكرى رمزًا للوطنية والصمود. 

وأكدت  وزارة الداخلية أن هذه المبادرات الفنية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الوطني، وإبراز الدور المجتمعي لأجهزة الأمن في خدمة المواطنين. 

