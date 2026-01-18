دهس أمام مدرسة بالجيزة.. ضبط قائد سيارة ملاكي تسبب في وفاة أم وطفلها وإصابة آخر

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بعدد من المواطنين أمام إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفراره من موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري، استقبلت إحدى المستشفيات بالجيزة ربة منزل ونجليها، حيث توفيت الأم وأحد أبنائها، بينما أصيب الابن الآخر بكسور وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم أثناء توقفهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر. وتبين أن قائد السيارة لاذ بالفرار تاركًا سيارته بمكان الواقعة.

ضبط المتهم

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الحادث، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، وأنه فر هاربًا خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

